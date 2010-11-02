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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4916491749184919

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 487
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
95
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
106
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 487
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 12:09

  newbie написав:Банк продолжает лежать? Платежи наружу не ходят? Или кому-то удалось отправить? Поддержка язык проглотила, только поздороваться смогла.

утренний СЭП из Фарса до Востока дошел до 12:00
но там Восток может до часу приходовать гроши :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 12:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

Може представник якось прокоментує можливість отримати Бонус до Поточного до 12.4% НЕ через касу готівкою, а через веб? Бо саме так щось намагалися телефоністи Форварда наобіцяти, але не йому їм віри...
kreuz
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Повідомлень: 3137
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Подякував: 164 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 12:31

  kreuz написав:Може представник якось прокоментує можливість отримати Бонус до Поточного до 12.4% НЕ через касу готівкою, а через веб? Бо саме так щось намагалися телефоністи Форварда наобіцяти, але не йому їм віри...


мені дівчина в відділенні сказала - лише КАСА по цих плюсах
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 13:56

Re: Форвард Банк Forward Bank

моно-фарс СЭП 3,5 часа, денег нет.
malinin007
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Повідомлень: 295
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 14:31

malinin007, cудя по тому что с Мони на Аллу мой перевод идет уже почти 5 часов - проблема у Мони.. :(
Asdушный
 
Повідомлень: 230
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  #<1 ... 4916491749184919
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