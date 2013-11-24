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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 лип, 2021 12:09
newbie написав:
Банк продолжает лежать? Платежи наружу не ходят? Или кому-то удалось отправить? Поддержка язык проглотила, только поздороваться смогла.
утренний СЭП из Фарса до Востока дошел до 12:00
но там Восток может до часу приходовать гроши
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Amethyst
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Додано: Вів 27 лип, 2021 12:13
Може представник якось прокоментує можливість отримати Бонус до Поточного до 12.4% НЕ через касу готівкою, а через веб? Бо саме так щось намагалися телефоністи Форварда наобіцяти, але не йому їм віри...
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kreuz
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Додано: Вів 27 лип, 2021 12:31
kreuz написав:
Може представник якось прокоментує можливість отримати Бонус до Поточного до 12.4% НЕ через касу готівкою, а через веб? Бо саме так щось намагалися телефоністи Форварда наобіцяти, але не йому їм віри...
мені дівчина в відділенні сказала - лише КАСА по цих плюсах
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greenozon
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Додано: Вів 27 лип, 2021 13:56
моно-фарс СЭП 3,5 часа, денег нет.
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malinin007
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Додано: Вів 27 лип, 2021 14:31
malinin007
, cудя по тому что с Мони на Аллу мой перевод идет уже почти 5 часов - проблема у Мони..
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Asdушный
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Додано: Вів 27 лип, 2021 15:16
Amethyst написав: newbie написав:
Банк продолжает лежать? Платежи наружу не ходят? Или кому-то удалось отправить? Поддержка язык проглотила, только поздороваться смогла.
утренний СЭП из Фарса до Востока дошел до 12:00
но там Восток может до часу приходовать гроши
Через мобильное приложение или через веб-версию отправляли? У меня такое впечатление, что у них интеграция веб-версии с АБС не работает.
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newbie
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Додано: Вів 27 лип, 2021 15:19
newbie написав: Amethyst написав: newbie написав:
Банк продолжает лежать? Платежи наружу не ходят? Или кому-то удалось отправить? Поддержка язык проглотила, только поздороваться смогла.
утренний СЭП из Фарса до Востока дошел до 12:00
но там Восток может до часу приходовать гроши
Через мобильное приложение или через веб-версию отправляли? У меня такое впечатление, что у них интеграция веб-версии с АБС не работает.
С апликухи на мабиле
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Amethyst
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Додано: Вів 27 лип, 2021 16:16
stas_rst написав:Oktawa
зі слів, якщо зможете намалювати віртуальну компанію і контактних осіб, які це підтвердять. Ну й фін.дані на компанію бажано пам"ятати
а так - навіть з нульовим не дадуть.
Не всегда так, я Не работающий пенсионер, получил кредитку 30.06., правда звонили сами предлагали в очередной раз кредит наличными, я отказался и сказал, что если бы дали кредитную карту то взял бы с удовольствием. Назначили время в отделении, пришел получил без проблем. Во время оформления (предложили пока погулять, пошел попить кофе) перезванивали и спрашивали для каких целей мне нужны деньги и в какой сумме,ответил, что исключительно на повседневные расходы и в сумме не более 10 тыс.Спрашивали так же и за доход мой и супруги, сумму назвал от фонаря (пенсия и типа + удаленка), в отделении попросили номер телефона кого нибудь из знакомых, дал свой запасной, никто не проверял не перезванивал.
P.S. Может на положительный результат повлияло наличие коко дебет карты и пенсионной у меня и коко дебет у супруги. Так же думаю, они знали и о наличии кредитных карт Моно и Пумба (там все по феншую, без единой просрочки)
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vladkuzmin870
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Додано: Вів 27 лип, 2021 16:17
malinin007 написав:
моно-фарс СЭП 3,5 часа, денег нет.
Да - там похоже таки моня долго выпускал - у меня тоже что-то около 4 часов ползло, а с Алки за час долетело
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Flamingo
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