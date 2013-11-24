RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4916491749184919

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 487
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
95
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
106
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 487
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 12:09

  newbie написав:Банк продолжает лежать? Платежи наружу не ходят? Или кому-то удалось отправить? Поддержка язык проглотила, только поздороваться смогла.

утренний СЭП из Фарса до Востока дошел до 12:00
но там Восток может до часу приходовать гроши :wink:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 536
З нами з: 05.05.21
Подякував: 36 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 12:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

Може представник якось прокоментує можливість отримати Бонус до Поточного до 12.4% НЕ через касу готівкою, а через веб? Бо саме так щось намагалися телефоністи Форварда наобіцяти, але не йому їм віри...
kreuz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3137
З нами з: 10.12.07
Подякував: 164 раз.
Подякували: 230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 12:31

  kreuz написав:Може представник якось прокоментує можливість отримати Бонус до Поточного до 12.4% НЕ через касу готівкою, а через веб? Бо саме так щось намагалися телефоністи Форварда наобіцяти, але не йому їм віри...


мені дівчина в відділенні сказала - лише КАСА по цих плюсах
greenozon
 
Повідомлень: 11620
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 887 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 13:56

Re: Форвард Банк Forward Bank

моно-фарс СЭП 3,5 часа, денег нет.
malinin007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 295
З нами з: 26.11.20
Подякував: 73 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 14:31

malinin007, cудя по тому что с Мони на Аллу мой перевод идет уже почти 5 часов - проблема у Мони.. :(
Asdушный
 
Повідомлень: 230
З нами з: 03.12.09
Подякував: 39 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 15:16

  Amethyst написав:
  newbie написав:Банк продолжает лежать? Платежи наружу не ходят? Или кому-то удалось отправить? Поддержка язык проглотила, только поздороваться смогла.

утренний СЭП из Фарса до Востока дошел до 12:00
но там Восток может до часу приходовать гроши :wink:

Через мобильное приложение или через веб-версию отправляли? У меня такое впечатление, что у них интеграция веб-версии с АБС не работает.
newbie
 
Повідомлень: 6449
З нами з: 22.06.15
Подякував: 22 раз.
Подякували: 591 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 15:19

  newbie написав:
  Amethyst написав:
  newbie написав:Банк продолжает лежать? Платежи наружу не ходят? Или кому-то удалось отправить? Поддержка язык проглотила, только поздороваться смогла.

утренний СЭП из Фарса до Востока дошел до 12:00
но там Восток может до часу приходовать гроши :wink:

Через мобильное приложение или через веб-версию отправляли? У меня такое впечатление, что у них интеграция веб-версии с АБС не работает.

С апликухи на мабиле
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 536
З нами з: 05.05.21
Подякував: 36 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 16:16

  stas_rst написав:Oktawa зі слів, якщо зможете намалювати віртуальну компанію і контактних осіб, які це підтвердять. Ну й фін.дані на компанію бажано пам"ятати :)
а так - навіть з нульовим не дадуть.


Не всегда так, я Не работающий пенсионер, получил кредитку 30.06., правда звонили сами предлагали в очередной раз кредит наличными, я отказался и сказал, что если бы дали кредитную карту то взял бы с удовольствием. Назначили время в отделении, пришел получил без проблем. Во время оформления (предложили пока погулять, пошел попить кофе) перезванивали и спрашивали для каких целей мне нужны деньги и в какой сумме,ответил, что исключительно на повседневные расходы и в сумме не более 10 тыс.Спрашивали так же и за доход мой и супруги, сумму назвал от фонаря (пенсия и типа + удаленка), в отделении попросили номер телефона кого нибудь из знакомых, дал свой запасной, никто не проверял не перезванивал.
P.S. Может на положительный результат повлияло наличие коко дебет карты и пенсионной у меня и коко дебет у супруги. Так же думаю, они знали и о наличии кредитных карт Моно и Пумба (там все по феншую, без единой просрочки)
vladkuzmin870
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 30.06.21
Подякував: 19 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 16:17

  malinin007 написав:моно-фарс СЭП 3,5 часа, денег нет.

Да - там похоже таки моня долго выпускал - у меня тоже что-то около 4 часов ползло, а с Алки за час долетело
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6639
З нами з: 20.03.15
Подякував: 107 раз.
Подякували: 1800 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 4916491749184919
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, Daswer, IDAN, kostya77, liliya_logical, melkh, ramaz і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Січ 1 ... 42, 43, 44
Модератор » Нед 24 лис, 2013 00:05
439 131580
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лип, 2021 16:34
Ромасик
Банк Восток 1 ... 51, 52, 53
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 21:26
520 361249
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лип, 2021 16:23
IMPRINTER
Альфа-Банк 1 ... 9634, 9635, 9636
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
96356 12023294
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лип, 2021 14:29
MASolomko

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Січ (440)
27.07.2021 17:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.