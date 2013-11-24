Додано: Вів 27 лип, 2021 16:16

stas_rst написав: Oktawa зі слів, якщо зможете намалювати віртуальну компанію і контактних осіб, які це підтвердять. Ну й фін.дані на компанію бажано пам"ятати

а так - навіть з нульовим не дадуть. зі слів, якщо зможете намалювати віртуальну компанію і контактних осіб, які це підтвердять. Ну й фін.дані на компанію бажано пам"ятатиа так - навіть з нульовим не дадуть.

Не всегда так, я Не работающий пенсионер, получил кредитку 30.06., правда звонили сами предлагали в очередной раз кредит наличными, я отказался и сказал, что если бы дали кредитную карту то взял бы с удовольствием. Назначили время в отделении, пришел получил без проблем. Во время оформления (предложили пока погулять, пошел попить кофе) перезванивали и спрашивали для каких целей мне нужны деньги и в какой сумме,ответил, что исключительно на повседневные расходы и в сумме не более 10 тыс.Спрашивали так же и за доход мой и супруги, сумму назвал от фонаря (пенсия и типа + удаленка), в отделении попросили номер телефона кого нибудь из знакомых, дал свой запасной, никто не проверял не перезванивал.P.S. Может на положительный результат повлияло наличие коко дебет карты и пенсионной у меня и коко дебет у супруги. Так же думаю, они знали и о наличии кредитных карт Моно и Пумба (там все по феншую, без единой просрочки)