утренний СЭП из Фарса до Востока дошел до 12:00
но там Восток может до часу приходовать гроши
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 лип, 2021 12:09
Додано: Вів 27 лип, 2021 12:13
Re: Форвард Банк Forward Bank
Може представник якось прокоментує можливість отримати Бонус до Поточного до 12.4% НЕ через касу готівкою, а через веб? Бо саме так щось намагалися телефоністи Форварда наобіцяти, але не йому їм віри...
Додано: Вів 27 лип, 2021 12:31
Додано: Вів 27 лип, 2021 13:56
Re: Форвард Банк Forward Bank
моно-фарс СЭП 3,5 часа, денег нет.
Додано: Вів 27 лип, 2021 14:31
malinin007, cудя по тому что с Мони на Аллу мой перевод идет уже почти 5 часов - проблема у Мони..
Додано: Вів 27 лип, 2021 15:16
Через мобильное приложение или через веб-версию отправляли? У меня такое впечатление, что у них интеграция веб-версии с АБС не работает.
Додано: Вів 27 лип, 2021 15:19
С апликухи на мабиле
Додано: Вів 27 лип, 2021 16:16
Не всегда так, я Не работающий пенсионер, получил кредитку 30.06., правда звонили сами предлагали в очередной раз кредит наличными, я отказался и сказал, что если бы дали кредитную карту то взял бы с удовольствием. Назначили время в отделении, пришел получил без проблем. Во время оформления (предложили пока погулять, пошел попить кофе) перезванивали и спрашивали для каких целей мне нужны деньги и в какой сумме,ответил, что исключительно на повседневные расходы и в сумме не более 10 тыс.Спрашивали так же и за доход мой и супруги, сумму назвал от фонаря (пенсия и типа + удаленка), в отделении попросили номер телефона кого нибудь из знакомых, дал свой запасной, никто не проверял не перезванивал.
P.S. Может на положительный результат повлияло наличие коко дебет карты и пенсионной у меня и коко дебет у супруги. Так же думаю, они знали и о наличии кредитных карт Моно и Пумба (там все по феншую, без единой просрочки)
Додано: Вів 27 лип, 2021 16:17
Додано: Вів 27 лип, 2021 18:10
Support BForward
Просьба помочь решить технический сбой по моей кредитке КоКо кард, который произошёл ещё 29.06. У меня расчётная дата 28ое число, на которое в июне выпадал государственный выходной, из-за чего крайний срок погашения в льготном периоде был 29.06. Всю сумму (и немного лишних копеек) внёс, и она была зачислена 29.06 в 13:29 согласно сообщения от банка. Однако, в связи с техническим сбоем (также и согласно слов оператора), по карте выход из льготного периода, и банк обязывает меня заплатить около 353,14 помимо 1247,01 в льготном периоде. Оператор сразу же признал, что это технический сбой, но 28 дней спустя воз и ныне там. Складывается ощущение, что этим вопросом никто не занимается.
Номер моей заявки ТС1839.
Детали для идентификации готов предоставить в ЛС.
|