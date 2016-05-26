|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 лип, 2021 18:49
chel_v_valenkah написав:
...У меня расчётная дата 28ое число, на которое в июне выпадал государственный выходной, из-за чего крайний срок погашения в льготном периоде был 29.06
А шоо, вы всегда отак и гасили -- в РД, и все норм до этого было, без никаких вылетов из грейса?! ЧуднО
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 537
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 77 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 лип, 2021 19:22
недогаваривает
-
v57
-
-
- Повідомлень: 2973
- З нами з: 14.03.10
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 188 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 лип, 2021 20:35
chel_v_valenkah написав:
Оператор сразу же признал, что это технический сбой
Оператор просто выдал ответ из методички, чтоб клиент отцепился.
А на самом деле - никакого сбоя, всё штатно
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 5690
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 614 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 28 лип, 2021 00:54
greenozon написав: kreuz написав:
Може представник якось прокоментує можливість отримати Бонус до Поточного до 12.4% НЕ через касу готівкою, а через веб? Бо саме так щось намагалися телефоністи Форварда наобіцяти, але не йому їм віри...
мені дівчина в відділенні сказала - лише КАСА по цих плюсах
Мені телефонували та запевнювали, що можна через інтернет-доступ банку. Не знайшов...
-
VASH
-
-
- Повідомлень: 502
- З нами з: 26.10.09
- Подякував: 52 раз.
- Подякували: 115 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|495
|120953
|
Сер 28 лип, 2021 00:00
Danik
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|19748
|2889279
|
|
|96357
|12024944
|
Вів 27 лип, 2021 21:28
kreuz
|