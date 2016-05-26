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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4917491849194920

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 487
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
95
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
106
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 487
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 18:49

Re: Форвард Банк Forward Bank

  chel_v_valenkah написав:...У меня расчётная дата 28ое число, на которое в июне выпадал государственный выходной, из-за чего крайний срок погашения в льготном периоде был 29.06

А шоо, вы всегда отак и гасили -- в РД, и все норм до этого было, без никаких вылетов из грейса?! ЧуднО
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 19:22

недогаваривает :)
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 20:35

  chel_v_valenkah написав:Оператор сразу же признал, что это технический сбой

Оператор просто выдал ответ из методички, чтоб клиент отцепился.
А на самом деле - никакого сбоя, всё штатно
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 00:54

  greenozon написав:
  kreuz написав:Може представник якось прокоментує можливість отримати Бонус до Поточного до 12.4% НЕ через касу готівкою, а через веб? Бо саме так щось намагалися телефоністи Форварда наобіцяти, але не йому їм віри...


мені дівчина в відділенні сказала - лише КАСА по цих плюсах


Мені телефонували та запевнювали, що можна через інтернет-доступ банку. Не знайшов...
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  #<1 ... 4917491849194920
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