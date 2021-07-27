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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4917491849194920

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 487
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
95
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
106
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 487
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 18:49

Re: Форвард Банк Forward Bank

  chel_v_valenkah написав:...У меня расчётная дата 28ое число, на которое в июне выпадал государственный выходной, из-за чего крайний срок погашения в льготном периоде был 29.06

А шоо, вы всегда отак и гасили -- в РД, и все норм до этого было, без никаких вылетов из грейса?! ЧуднО
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 19:22

недогаваривает :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 20:35

  chel_v_valenkah написав:Оператор сразу же признал, что это технический сбой

Оператор просто выдал ответ из методички, чтоб клиент отцепился.
А на самом деле - никакого сбоя, всё штатно
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 00:54

  greenozon написав:
  kreuz написав:Може представник якось прокоментує можливість отримати Бонус до Поточного до 12.4% НЕ через касу готівкою, а через веб? Бо саме так щось намагалися телефоністи Форварда наобіцяти, але не йому їм віри...


мені дівчина в відділенні сказала - лише КАСА по цих плюсах


Мені телефонували та запевнювали, що можна через інтернет-доступ банку. Не знайшов...
VASH
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 09:54

  mustbe написав:А на самом деле - никакого сбоя, всё штатно

Поясните, если не сложно. То есть вы считаете, что прав банк?

Форумчане, не понимаю вашего яда в мою сторону. Да, гашу кредитки в расчётную дату. Делаю так лет 8, кредиток было штук 6 от разных банков. Единственный сбой до этого был по Weekend card ТАСкомбанка, и то я внёс платёж в конце операционного дня – решили всё за пару рабочих дней. Тут же просто глухая стена, месяц ничего не происходит, а операторы будто бы научены только читать из методички, ещё и на лжи были пару раз пойманы.
chel_v_valenkah
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 10:07

Re: Форвард Банк Forward Bank

Вы конкретно кредитку Форварда какой раз гасили в расчетную дату?
Кащей
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 10:11

  chel_v_valenkah написав:
  mustbe написав:А на самом деле - никакого сбоя, всё штатно

Поясните, если не сложно. То есть вы считаете, что прав банк?

Форумчане, не понимаю вашего яда в мою сторону. Да, гашу кредитки в расчётную дату. Делаю так лет 8, кредиток было штук 6 от разных банков.
Яда никакого нет. Сочувствуем.
И как бы количество имеющихся у вас карт вовсе не показатель - у разных банков таки разные условия гашения. Есть банки которым до 23:50 в РД можно перевести деньги по р2р (т.е. даже без реальной проводки по счету) и погашение будет считаться своевременным, а есть и такие которым на утро РД деньги уже должны быть на счету (то есть проводка проведена должна быть обязательно накануне). Именно к таким принято относить и Форвард. То есть его условия гашения "РД минус 1 день" иначе начисляются %%.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 10:19

И кроме того: если РД выпадает на выходные - обычно она переносится назад, гаситься надо в пятницу.
Есть исключения, но их немного, и Форвард к ним не принадлежит.

Гасить 8 лет 6 кредиток и не знать азов - как такое возможно ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 10:53

Re: Форвард Банк Forward Bank

  mustbe написав:И кроме того: если РД выпадает на выходные - обычно она переносится назад, гаситься надо в пятницу.

Не совсем так. там реальная казуистика в ДКБО.
По ДКБО РД таки переносится вперед, т.е. на следующий рабочий день(СРД). Но т.к. в этот СРД гроши уже д.б. на счету ДО открытия опердня, то обеспечить это мона ток закинув их в пердыдущий рабочий день, т.е. ДО выходных/праздников -- СкунЦ :)

chel_v_valenkah, без обид. Плииз, отпишитесь скока раз уже НОРМАЛЬНО гасились в РД у Фарса.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 11:03

  Amethyst написав:С апликухи на мабиле

А я о веб версии. И сколько она у них может не работать? Месяц? Или уже навсегда?
newbie
 
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