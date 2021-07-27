А шоо, вы всегда отак и гасили -- в РД, и все норм до этого было, без никаких вылетов из грейса?! ЧуднО
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Додано: Вів 27 лип, 2021 18:49
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Вів 27 лип, 2021 20:35
Додано: Сер 28 лип, 2021 00:54
Мені телефонували та запевнювали, що можна через інтернет-доступ банку. Не знайшов...
Додано: Сер 28 лип, 2021 09:54
Поясните, если не сложно. То есть вы считаете, что прав банк?
Форумчане, не понимаю вашего яда в мою сторону. Да, гашу кредитки в расчётную дату. Делаю так лет 8, кредиток было штук 6 от разных банков. Единственный сбой до этого был по Weekend card ТАСкомбанка, и то я внёс платёж в конце операционного дня – решили всё за пару рабочих дней. Тут же просто глухая стена, месяц ничего не происходит, а операторы будто бы научены только читать из методички, ещё и на лжи были пару раз пойманы.
Додано: Сер 28 лип, 2021 10:07
Re: Форвард Банк Forward Bank
Вы конкретно кредитку Форварда какой раз гасили в расчетную дату?
Додано: Сер 28 лип, 2021 10:11
Яда никакого нет. Сочувствуем.
И как бы количество имеющихся у вас карт вовсе не показатель - у разных банков таки разные условия гашения. Есть банки которым до 23:50 в РД можно перевести деньги по р2р (т.е. даже без реальной проводки по счету) и погашение будет считаться своевременным, а есть и такие которым на утро РД деньги уже должны быть на счету (то есть проводка проведена должна быть обязательно накануне). Именно к таким принято относить и Форвард. То есть его условия гашения "РД минус 1 день" иначе начисляются %%.
Додано: Сер 28 лип, 2021 10:19
И кроме того: если РД выпадает на выходные - обычно она переносится назад, гаситься надо в пятницу.
Есть исключения, но их немного, и Форвард к ним не принадлежит.
Гасить 8 лет 6 кредиток и не знать азов - как такое возможно ?
Додано: Сер 28 лип, 2021 10:53
Re: Форвард Банк Forward Bank
Не совсем так. там реальная казуистика в ДКБО.
По ДКБО РД таки переносится вперед, т.е. на следующий рабочий день(СРД). Но т.к. в этот СРД гроши уже д.б. на счету ДО открытия опердня, то обеспечить это мона ток закинув их в пердыдущий рабочий день, т.е. ДО выходных/праздников -- СкунЦ
chel_v_valenkah, без обид. Плииз, отпишитесь скока раз уже НОРМАЛЬНО гасились в РД у Фарса.
Додано: Сер 28 лип, 2021 11:03
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