Та всьоо, выкидывайте вэб-ИБ. У них нормальная апликуха, лучше чем у Алки
Жалко ток, шо нема категорий под свои шаблоны -- приходится все гамузом хранить и рыться по полчаса
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 лип, 2021 11:33
Та всьоо, выкидывайте вэб-ИБ. У них нормальная апликуха, лучше чем у Алки
Жалко ток, шо нема категорий под свои шаблоны -- приходится все гамузом хранить и рыться по полчаса
Додано: Сер 28 лип, 2021 12:18
Прикрутите немного свой гонор. Азы я знаю, и даже больше. Перед тем как платить 29го в этот раз дополнительно переспросил про перенос РД на горячей линии.
Именно КоКо картой пользуюсь с февраля 2020. Каждый месяц платил именно 28го, кроме июня и ноября, когда платил аж 30го. Никаких проблем до этого не было.
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