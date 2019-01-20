RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4918491949204921

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 488
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
95
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
106
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 488
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 11:33

  newbie написав:
  Amethyst написав:С апликухи на мабиле

А я о веб версии. И сколько она у них может не работать? Месяц? Или уже навсегда?

Та всьоо, выкидывайте вэб-ИБ. У них нормальная апликуха, лучше чем у Алки :P
Жалко ток, шо нема категорий под свои шаблоны -- приходится все гамузом хранить и рыться по полчаса
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 541
З нами з: 05.05.21
Подякував: 36 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 12:18

  mustbe написав:Гасить 8 лет 6 кредиток и не знать азов - как такое возможно ?

Прикрутите немного свой гонор. Азы я знаю, и даже больше. Перед тем как платить 29го в этот раз дополнительно переспросил про перенос РД на горячей линии.

Именно КоКо картой пользуюсь с февраля 2020. Каждый месяц платил именно 28го, кроме июня и ноября, когда платил аж 30го. Никаких проблем до этого не было.
chel_v_valenkah
 
Повідомлень: 144
З нами з: 17.12.14
Подякував: 266 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 12:32

28 марта 2021 года - воскресенье.
В марте - когда и как вы гасились ?
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5693
З нами з: 27.12.17
Подякував: 114 раз.
Подякували: 614 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4918491949204921
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Flamingo, ingtrans, Квесторе_поверніться і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Восток 1 ... 51, 52, 53
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 21:26
521 362005
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 12:50
mustbe
Идея Банк 1 ... 1974, 1975, 1976
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
19752 2890195
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 11:18
ol_zy
А-Банк 1 ... 1914, 1915, 1916
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
19159 2862816
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 11:08
klug

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Восток (522)
28.07.2021 13:50
Financial Analyst (1)
28.07.2021 13:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.