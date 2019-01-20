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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 лип, 2021 11:33
newbie написав: Amethyst написав:
С апликухи на мабиле
А я о веб версии. И сколько она у них может не работать? Месяц? Или уже навсегда?
Та всьоо, выкидывайте вэб-ИБ. У них нормальная апликуха, лучше чем у Алки
Жалко ток, шо нема категорий под свои шаблоны -- приходится все гамузом хранить и рыться по полчаса
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Amethyst
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Додано: Сер 28 лип, 2021 12:18
mustbe написав:
Гасить 8 лет 6 кредиток и не знать азов - как такое возможно ?
Прикрутите немного свой гонор. Азы я знаю, и даже больше. Перед тем как платить 29го в этот раз дополнительно переспросил про перенос РД на горячей линии.
Именно КоКо картой пользуюсь с февраля 2020. Каждый месяц платил именно 28го, кроме июня и ноября, когда платил аж 30го. Никаких проблем до этого не было.
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chel_v_valenkah
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Додано: Сер 28 лип, 2021 12:32
28 марта 2021 года - воскресенье.
В марте - когда и как вы гасились ?
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mustbe
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Додано: Сер 28 лип, 2021 14:02
kreuz написав:
Може представник якось прокоментує можливість отримати Бонус до Поточного до 12.4% НЕ через касу готівкою, а через веб? Бо саме так щось намагалися телефоністи Форварда наобіцяти, але не йому їм віри...
Вітаю! Якщо у вашому запиті йде мова про Акцію «Бонус за поточними рахунками», хочу зазначити, що ця акція передбачає наступні обов’язкові умови:
- відкриття у будь-якому відділенні поточного рахунку в гривні по одному з наступних продуктів «Поточний рахунок +», «Поточний рахунок ++», «Поточний рахунок +++»
- внесення коштів на відкритий поточний рахунок готівкою через касу банку.
Поряд з тим, умови зазначеної акції не передбачають можливості використання Forward online для відкриття поточних рахунків та внесення коштів на відкриті рахунки.
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Support BForward
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Додано: Сер 28 лип, 2021 14:05
chel_v_valenkah написав:Support BForward
Просьба помочь решить технический сбой по моей кредитке КоКо кард, который произошёл ещё 29.06. У меня расчётная дата 28ое число, на которое в июне выпадал государственный выходной, из-за чего крайний срок погашения в льготном периоде был 29.06. Всю сумму (и немного лишних копеек) внёс, и она была зачислена 29.06 в 13:29 согласно сообщения от банка. Однако, в связи с техническим сбоем (также и согласно слов оператора), по карте выход из льготного периода, и банк обязывает меня заплатить около 353,14 помимо 1247,01 в льготном периоде. Оператор сразу же признал, что это технический сбой, но 28 дней спустя воз и ныне там. Складывается ощущение, что этим вопросом никто не занимается.
Номер моей заявки ТС1839.
Детали для идентификации готов предоставить в ЛС.
Відправила вам запит у ПП.
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Support BForward
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