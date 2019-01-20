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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4918491949204921

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 488
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
95
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
106
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 488
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 11:33

  newbie написав:
  Amethyst написав:С апликухи на мабиле

А я о веб версии. И сколько она у них может не работать? Месяц? Или уже навсегда?

Та всьоо, выкидывайте вэб-ИБ. У них нормальная апликуха, лучше чем у Алки :P
Жалко ток, шо нема категорий под свои шаблоны -- приходится все гамузом хранить и рыться по полчаса
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 12:18

  mustbe написав:Гасить 8 лет 6 кредиток и не знать азов - как такое возможно ?

Прикрутите немного свой гонор. Азы я знаю, и даже больше. Перед тем как платить 29го в этот раз дополнительно переспросил про перенос РД на горячей линии.

Именно КоКо картой пользуюсь с февраля 2020. Каждый месяц платил именно 28го, кроме июня и ноября, когда платил аж 30го. Никаких проблем до этого не было.
chel_v_valenkah
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 12:32

28 марта 2021 года - воскресенье.
В марте - когда и как вы гасились ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 14:02

  kreuz написав:Може представник якось прокоментує можливість отримати Бонус до Поточного до 12.4% НЕ через касу готівкою, а через веб? Бо саме так щось намагалися телефоністи Форварда наобіцяти, але не йому їм віри...


Вітаю! Якщо у вашому запиті йде мова про Акцію «Бонус за поточними рахунками», хочу зазначити, що ця акція передбачає наступні обов’язкові умови:
- відкриття у будь-якому відділенні поточного рахунку в гривні по одному з наступних продуктів «Поточний рахунок +», «Поточний рахунок ++», «Поточний рахунок +++»
- внесення коштів на відкритий поточний рахунок готівкою через касу банку.
Поряд з тим, умови зазначеної акції не передбачають можливості використання Forward online для відкриття поточних рахунків та внесення коштів на відкриті рахунки.
Support BForward
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 14:05

  chel_v_valenkah написав:Support BForward
Просьба помочь решить технический сбой по моей кредитке КоКо кард, который произошёл ещё 29.06. У меня расчётная дата 28ое число, на которое в июне выпадал государственный выходной, из-за чего крайний срок погашения в льготном периоде был 29.06. Всю сумму (и немного лишних копеек) внёс, и она была зачислена 29.06 в 13:29 согласно сообщения от банка. Однако, в связи с техническим сбоем (также и согласно слов оператора), по карте выход из льготного периода, и банк обязывает меня заплатить около 353,14 помимо 1247,01 в льготном периоде. Оператор сразу же признал, что это технический сбой, но 28 дней спустя воз и ныне там. Складывается ощущение, что этим вопросом никто не занимается.

Номер моей заявки ТС1839.
Детали для идентификации готов предоставить в ЛС.


Відправила вам запит у ПП.
Support BForward
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Представник банку
 
Повідомлень: 2772
З нами з: 24.09.12
Подякував: 71 раз.
Подякували: 169 раз.
 
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  #<1 ... 4918491949204921
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