В марте погасил 28го, т.е. деньги перевёл в воскресенье с дебетовой в Форварде.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 лип, 2021 23:30
Додано: Сер 28 лип, 2021 23:35
Додано: Чет 29 лип, 2021 08:38
Все зависит от канала погашения!
Кадато, када трава была зеленее, тут приняли решение, шо гаситься в грейсе нуна за 1дн до РД.
Т.е. нуна обеспечить всеми правдами и неправдами, шобы сумма погашения провелась по щоту за 1дн до РД.
Согласно пристальным наблюдениям за Регламентом Фарса на протяжении 2х лет, такую проводку мона было обеспечить р2р-тянучкой самого Фарса или СЭПом до обеда с любой банки (крайняк до 16:00 из Алки).
Лично я не отслеживаю пополняхи через АТМ и кассу.
Аднака время Веры прошло, и Пришло время Смысла.
Аппологет "а почему нет" -- chel_v_valenkah своим "я полгода спокойно так делаю" внес смуту
Надежды на твердый и однозначый ответ Офпреда нет.
Т.е. нужны добровольцы, которые на малой сумме грейса, рискуя этим самым грейсом, впрыГнут в последний вагон и доложат обстановку
Гарантирую "+" в карму
Додано: Чет 29 лип, 2021 08:45
Ну, раз будет плюсик - то проверю в августе.
Почти весь кредлим загашу как обычно в РД-1.
А остаток в 1к - загашу в РД сэпом или тянучкой.
Посмотрим
Хотя - конечно хотелось бы услышать комментарии офпреда.
Но это не Алла, увы
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