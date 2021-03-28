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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4919492049214922

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 488
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
95
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
106
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 488
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 23:30

  mustbe написав:28 марта 2021 года - воскресенье.
В марте - когда и как вы гасились ?

В марте погасил 28го, т.е. деньги перевёл в воскресенье с дебетовой в Форварде.
chel_v_valenkah
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 23:35

  chel_v_valenkah написав:В марте погасил 28го, т.е. деньги перевёл в воскресенье с дебетовой в Форварде.

Тут возможна куча вариантов и объяснений этому феномену.
Надеюсь, офпред таки внесёт ясность в этот вопрос
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 08:38

  Sanyok77 написав:Я правильно понимаю, что если у меня расчётная дата 9 число, то лучше гаситься 6-го, чтоб за три дня проводка успела отработать?

Все зависит от канала погашения!

Кадато, када трава была зеленее, тут приняли решение, шо гаситься в грейсе нуна за 1дн до РД.
Т.е. нуна обеспечить всеми правдами и неправдами, шобы сумма погашения провелась по щоту за 1дн до РД.
Согласно пристальным наблюдениям за Регламентом Фарса на протяжении 2х лет, такую проводку мона было обеспечить р2р-тянучкой самого Фарса или СЭПом до обеда с любой банки (крайняк до 16:00 из Алки).
Лично я не отслеживаю пополняхи через АТМ и кассу.

Аднака время Веры прошло, и Пришло время Смысла.
Аппологет "а почему нет" -- chel_v_valenkah своим "я полгода спокойно так делаю" внес смуту :wink:
Надежды на твердый и однозначый ответ Офпреда нет.
Т.е. нужны добровольцы, которые на малой сумме грейса, рискуя этим самым грейсом, впрыГнут в последний вагон и доложат обстановку 8)
Гарантирую "+" в карму :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 08:45

  Amethyst написав:Т.е. нужны добровольцы, которые на малой сумме грейса, рискуя этим самым грейсом, впрыГнут в последний вагон и доложат обстановку 8)
Гарантирую "+" в карму :wink:

Ну, раз будет плюсик - то проверю в августе.
Почти весь кредлим загашу как обычно в РД-1.
А остаток в 1к - загашу в РД сэпом или тянучкой.
Посмотрим

Хотя - конечно хотелось бы услышать комментарии офпреда.
Но это не Алла, увы
mustbe
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