В марте погасил 28го, т.е. деньги перевёл в воскресенье с дебетовой в Форварде.
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Додано: Сер 28 лип, 2021 23:30
Додано: Сер 28 лип, 2021 23:35
Додано: Чет 29 лип, 2021 08:38
Все зависит от канала погашения!
Кадато, када трава была зеленее, тут приняли решение, шо гаситься в грейсе нуна за 1дн до РД.
Т.е. нуна обеспечить всеми правдами и неправдами, шобы сумма погашения провелась по щоту за 1дн до РД.
Согласно пристальным наблюдениям за Регламентом Фарса на протяжении 2х лет, такую проводку мона было обеспечить р2р-тянучкой самого Фарса или СЭПом до обеда с любой банки (крайняк до 16:00 из Алки).
Лично я не отслеживаю пополняхи через АТМ и кассу.
Аднака время Веры прошло, и Пришло время Смысла.
Аппологет "а почему нет" -- chel_v_valenkah своим "я полгода спокойно так делаю" внес смуту
Надежды на твердый и однозначый ответ Офпреда нет.
Т.е. нужны добровольцы, которые на малой сумме грейса, рискуя этим самым грейсом, впрыГнут в последний вагон и доложат обстановку
Гарантирую "+" в карму
Додано: Чет 29 лип, 2021 08:45
Ну, раз будет плюсик - то проверю в августе.
Почти весь кредлим загашу как обычно в РД-1.
А остаток в 1к - загашу в РД сэпом или тянучкой.
Посмотрим
Хотя - конечно хотелось бы услышать комментарии офпреда.
Но это не Алла, увы
Додано: Чет 29 лип, 2021 09:16
Mustbe - а не получится ли у вас этот плюсик за дорого? Вам же в случае неудачности экскримента %% нащитают не на 1000, а на всю задолженность как минимум с прошлой РД? А до и дольше. Вы ж в ноль поди давно карту выводили...
Зы. А еще меея сильно смущает формулировка в аппке где чОтко просят для грейса внести сумму "ДО" РД
Додано: Чет 29 лип, 2021 09:22
Вкину свои 5 копеек: ответа на ситуацию безубыточного гашения 100% точного нет и не будет. Даже от офпреда - трактовать ДБКО юридически отыскивая истину, без позиции банка, очень трудно. Во-первых почему все поверили посту - потому что информация опровергала наработаный опыт каждого свинорыла. Во-вторых - фактор удачных во временном отрезке технических сбоев, а фарсик ими не гребует, постоянство зашкаливает. И в третьих - из личного опыта, если у меня кредитка с лимитом 50К и лимит выбран полность на весь грейс, я точно гашусь за три рабочих дня и никакая другая информация не сдвинет меня с точки сидения. Потом у банка всегда сильная позиция - он кредитор, который может менять електронных нигде не зарегистрированых версий своих нормативов, сколько угодно раз. А моя задача потребителя - по возможности бесплатно поюзать чужие деньги, и если где-то капнет профит, то ОК. Это игра с минусовой суммой и каждый бесплатный грейс наш выигрыш!
Додано: Чет 29 лип, 2021 09:42
Да, тоже об этом думал.
Влететь можно неплохо
Но - изредка возникают сообщения/домыслы/гипотезы о возможности гашения в РД.
Не очень убедительные и не очень подтверждённые.
Хотелось бы всё же прояснить этот вопрос.
А может кто-то дать линк на предыдущий официальный ответ на эту тему ?
Додано: Чет 29 лип, 2021 09:48
СТОП
Додано: Чет 29 лип, 2021 09:50
Re: Форвард Банк Forward Bank
Оч. трезвое решение. Согласен на все 146%...
...но мы тут все бухие
Я вод думаю, шо вполне возможно, шо с времен Друзей Изи изменилось время биллинга.
Типа перенесли биллинг в РД с 9:00 на 21:00
Востаннє редагувалось Amethyst в Чет 29 лип, 2021 09:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 29 лип, 2021 09:56
РД 19 числа, всегда гашу задолженность 18, с момента получения карты. Правда перевожу между своими счетами в пределах банка. Пока все ок.
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