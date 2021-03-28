Додано: Чет 29 лип, 2021 09:22

mustbe написав: Amethyst написав: Т.е. нужны добровольцы, которые на малой сумме грейса, рискуя этим самым грейсом, впрыГнут в последний вагон и доложат обстановку

Гарантирую "+" в карму Т.е. нужны добровольцы, которые на малой сумме грейса, рискуя этим самым грейсом, впрыГнут в последний вагон и доложат обстановкуГарантирую "+" в карму

Ну, раз будет плюсик - то проверю в августе.

Почти весь кредлим загашу как обычно в РД-1.

А остаток в 1к - загашу в РД сэпом или тянучкой.

Посмотрим



Хотя - конечно хотелось бы услышать комментарии офпреда.

Но это не Алла, увы Ну, раз будет плюсик - то проверю в августе.Почти весь кредлим загашу как обычно в РД-1.А остаток в 1к - загашу в РД сэпом или тянучкой.ПосмотримХотя - конечно хотелось бы услышать комментарии офпреда.Но это не Алла, увы

Вкину свои 5 копеек: ответа на ситуацию безубыточного гашения 100% точного нет и не будет. Даже от офпреда - трактовать ДБКО юридически отыскивая истину, без позиции банка, очень трудно. Во-первых почему все поверили посту - потому что информация опровергала наработаный опыт каждого свинорыла. Во-вторых - фактор удачных во временном отрезке технических сбоев, а фарсик ими не гребует, постоянство зашкаливает. И в третьих - из личного опыта, если у меня кредитка с лимитом 50К и лимит выбран полность на весь грейс, я точно гашусь за три рабочих дня и никакая другая информация не сдвинет меня с точки сидения. Потом у банка всегда сильная позиция - он кредитор, который может менять електронных нигде не зарегистрированых версий своих нормативов, сколько угодно раз. А моя задача потребителя - по возможности бесплатно поюзать чужие деньги, и если где-то капнет профит, то ОК. Это игра с минусовой суммой и каждый бесплатный грейс наш выигрыш!