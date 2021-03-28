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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4920492149224923>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 488
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
95
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
106
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 488
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 23:30

  mustbe написав:28 марта 2021 года - воскресенье.
В марте - когда и как вы гасились ?

В марте погасил 28го, т.е. деньги перевёл в воскресенье с дебетовой в Форварде.
chel_v_valenkah
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 23:35

  chel_v_valenkah написав:В марте погасил 28го, т.е. деньги перевёл в воскресенье с дебетовой в Форварде.

Тут возможна куча вариантов и объяснений этому феномену.
Надеюсь, офпред таки внесёт ясность в этот вопрос
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 08:38

  Sanyok77 написав:Я правильно понимаю, что если у меня расчётная дата 9 число, то лучше гаситься 6-го, чтоб за три дня проводка успела отработать?

Все зависит от канала погашения!

Кадато, када трава была зеленее, тут приняли решение, шо гаситься в грейсе нуна за 1дн до РД.
Т.е. нуна обеспечить всеми правдами и неправдами, шобы сумма погашения провелась по щоту за 1дн до РД.
Согласно пристальным наблюдениям за Регламентом Фарса на протяжении 2х лет, такую проводку мона было обеспечить р2р-тянучкой самого Фарса или СЭПом до обеда с любой банки (крайняк до 16:00 из Алки).
Лично я не отслеживаю пополняхи через АТМ и кассу.

Аднака время Веры прошло, и Пришло время Смысла.
Аппологет "а почему нет" -- chel_v_valenkah своим "я полгода спокойно так делаю" внес смуту :wink:
Надежды на твердый и однозначый ответ Офпреда нет.
Т.е. нужны добровольцы, которые на малой сумме грейса, рискуя этим самым грейсом, впрыГнут в последний вагон и доложат обстановку 8)
Гарантирую "+" в карму :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 08:45

  Amethyst написав:Т.е. нужны добровольцы, которые на малой сумме грейса, рискуя этим самым грейсом, впрыГнут в последний вагон и доложат обстановку 8)
Гарантирую "+" в карму :wink:

Ну, раз будет плюсик - то проверю в августе.
Почти весь кредлим загашу как обычно в РД-1.
А остаток в 1к - загашу в РД сэпом или тянучкой.
Посмотрим

Хотя - конечно хотелось бы услышать комментарии офпреда.
Но это не Алла, увы
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 09:16

Mustbe - а не получится ли у вас этот плюсик за дорого? Вам же в случае неудачности экскримента %% нащитают не на 1000, а на всю задолженность как минимум с прошлой РД? А до и дольше. Вы ж в ноль поди давно карту выводили...
Зы. А еще меея сильно смущает формулировка в аппке где чОтко просят для грейса внести сумму "ДО" РД
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 09:22

  mustbe написав:
  Amethyst написав:Т.е. нужны добровольцы, которые на малой сумме грейса, рискуя этим самым грейсом, впрыГнут в последний вагон и доложат обстановку 8)
Гарантирую "+" в карму :wink:

Ну, раз будет плюсик - то проверю в августе.
Почти весь кредлим загашу как обычно в РД-1.
А остаток в 1к - загашу в РД сэпом или тянучкой.
Посмотрим

Хотя - конечно хотелось бы услышать комментарии офпреда.
Но это не Алла, увы


Вкину свои 5 копеек: ответа на ситуацию безубыточного гашения 100% точного нет и не будет. Даже от офпреда - трактовать ДБКО юридически отыскивая истину, без позиции банка, очень трудно. Во-первых почему все поверили посту - потому что информация опровергала наработаный опыт каждого свинорыла. Во-вторых - фактор удачных во временном отрезке технических сбоев, а фарсик ими не гребует, постоянство зашкаливает. И в третьих - из личного опыта, если у меня кредитка с лимитом 50К и лимит выбран полность на весь грейс, я точно гашусь за три рабочих дня и никакая другая информация не сдвинет меня с точки сидения. Потом у банка всегда сильная позиция - он кредитор, который может менять електронных нигде не зарегистрированых версий своих нормативов, сколько угодно раз. А моя задача потребителя - по возможности бесплатно поюзать чужие деньги, и если где-то капнет профит, то ОК. Это игра с минусовой суммой и каждый бесплатный грейс наш выигрыш!
joik
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 09:42

  Flamingo написав:Вам же в случае неудачности экскримента %% нащитают не на 1000, а на всю задолженность как минимум с прошлой РД? А до и дольше

Да, тоже об этом думал.
Влететь можно неплохо

Но - изредка возникают сообщения/домыслы/гипотезы о возможности гашения в РД.
Не очень убедительные и не очень подтверждённые.
Хотелось бы всё же прояснить этот вопрос.

А может кто-то дать линк на предыдущий официальный ответ на эту тему ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 09:48

СТОП

  mustbe написав:Почти весь кредлим загашу как обычно в РД-1.
А остаток в 1к - загашу в РД сэпом или тянучкой.
Посмотрим

Стоп! Так нельзя делать! Накажут 40% на ВСЮ задолженность!
Нужен доброволец ИМЕННО с оч. малой задолженностью в грейсе.
Части не пройдут!

ПС. Ага. Есть еще трезвые головы :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 09:50

Re: Форвард Банк Forward Bank

  joik написав:Вкину свои 5 копеек

Оч. трезвое решение. Согласен на все 146%...
...но мы тут все бухие :lol: :lol:

Я вод думаю, шо вполне возможно, шо с времен Друзей Изи изменилось время биллинга.
Типа перенесли биллинг в РД с 9:00 на 21:00
Востаннє редагувалось Amethyst в Чет 29 лип, 2021 09:59, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 09:56

РД 19 числа, всегда гашу задолженность 18, с момента получения карты. Правда перевожу между своими счетами в пределах банка. Пока все ок.
orhidf
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