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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4920492149224923

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 488
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
95
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
106
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 488
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 10:00

  orhidf написав:РД 19 числа, всегда гашу задолженность 18, с момента получения карты. Правда перевожу между своими счетами в пределах банка. Пока все ок.

Ну эт нам уже не интерестно :)
Мож готовы за кучу + загаситься 19, в обед, точно таким же переводом ?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 10:06

Amethyst в этот раз форвард был не интересен и задолженность в самом деле небольшая, но я проявляю активность на форуме редко и + не собираю, поэтому могу забыть. У альфы хоть можно посмотреть в каком порядке идут операции, а здесь время не пишут и могут вначале впаять %, а потом погасить задолженность. Кстати именно так альфа когда-то и делала.
orhidf
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  #<1 ... 4920492149224923
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