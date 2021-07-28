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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 лип, 2021 10:00
orhidf написав:
РД 19 числа, всегда гашу задолженность 18, с момента получения карты. Правда перевожу между своими счетами в пределах банка. Пока все ок.
Ну эт нам уже не интерестно
Мож готовы за кучу + загаситься 19, в обед, точно таким же переводом ?
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Amethyst
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Додано: Чет 29 лип, 2021 10:06
Amethyst в этот раз форвард был не интересен и задолженность в самом деле небольшая, но я проявляю активность на форуме редко и + не собираю, поэтому могу забыть. У альфы хоть можно посмотреть в каком порядке идут операции, а здесь время не пишут и могут вначале впаять %, а потом погасить задолженность. Кстати именно так альфа когда-то и делала.
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orhidf
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