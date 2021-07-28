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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4920492149224923

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 488
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
107
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 488
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 10:00

  orhidf написав:РД 19 числа, всегда гашу задолженность 18, с момента получения карты. Правда перевожу между своими счетами в пределах банка. Пока все ок.

Ну эт нам уже не интерестно :)
Мож готовы за кучу + загаситься 19, в обед, точно таким же переводом ?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 10:06

Amethyst в этот раз форвард был не интересен и задолженность в самом деле небольшая, но я проявляю активность на форуме редко и + не собираю, поэтому могу забыть. У альфы хоть можно посмотреть в каком порядке идут операции, а здесь время не пишут и могут вначале впаять %, а потом погасить задолженность. Кстати именно так альфа когда-то и делала.
orhidf
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 10:29

  orhidf написав:Amethyst в этот раз форвард был не интересен и задолженность в самом деле небольшая, но я проявляю активность на форуме редко и + не собираю, поэтому могу забыть. У альфы хоть можно посмотреть в каком порядке идут операции, а здесь время не пишут и могут вначале впаять %, а потом погасить задолженность. Кстати именно так альфа когда-то и делала.

Проводки по счету идут БЕЗ указания времени, только дата, поэтому шо будет раньше приход или расход зависит только от настроек АБС (ФИФО/ЛИФО), а у нормальных банок приход проводится раньше расхода: типа приходы идут биллингом в 9:00 (у некоторых даже в 00:01), а расход в 18:00..21:00. А есть и продленный опердень до 23:00 :)
А Фарса(БРС) одно время биллинговалась через маскву, там вааще еще было расхождение на декретное время.
Вообщем овер в течение одного опердня -- эт рукоблудство банки, и его спокойно мона оспорить заявой в отд-и :idea:
Востаннє редагувалось Amethyst в Чет 29 лип, 2021 10:30, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 10:30

Re: Форвард Банк Forward Bank

  mustbe написав:А может кто-то дать линк на предыдущий официальный ответ на эту тему ?
Последний мы обсуждали это в этом временном периоде:
viewtopic.php?p=5247556#p5247556
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 10:36

  MASolomko написав:Скорее всего, из FAQ на их сайте.

Регламент перерахування коштів при здійсненні переказу в Forward online
— — —
При здійсненні переказу за допомогою Forward online в операційний час (з понеділка по четвер до 17:45, в п'ятницю до 16:30) платіж перераховується в день його здійснення, в післяопераційний час (вихідні/святкові дні, робочі після 17.45, в п'ятницю після 16:30) - на наступний робочий день.

Какой платёж, куда? Выталкивается на внешку СЭПом?

А нам важно КАК/КАДА он зараховується, ну хотя бы по внутри банку и как это влияет на биллинг кредзадолженности.

Офпред, кицинька, лапушка, надежда моя, када у вас биллинг кредзадолженности в РД?
Есть чОткий и однозначный временной интервал:
- ну типа с 9 до 11:00 +/- 1ч
- или в течении дня
- или на 00:01 в РД
..... КАДА?!
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 11:00

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Amethyst написав:Офпред, кицинька, лапушка, надежда моя, када у вас биллинг кредзадолженности в РД?
Есть чОткий и однозначный временной интервал:
- ну типа с 9 до 11:00 +/- 1ч
- или в течении дня
- или на 00:01 в РД
..... КАДА?!

Офіційна відповіль розсіє всі сумніви...приєжнуюсь до запитання.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 11:30

  mustbe написав:Хотелось бы услышать конкретный ответ на конкретный вопрос:
Когда нужно гасить коко-кредитку сэпом чтоб не вылететь из грейса: в РД-1 или в РД ?
Уточню:
1. Если РД - пятница, то нужно в четверг или можно и в пятницу ?
2. Если РД - воскресенье, то нужно в пятницу или можно и в понедельник ?


Добрый день! Если гасить сумму для реализации льготного периода, то средства должны поступить не позже окончания операционного времени расчетной даты.
Как по вашему примеру:
- если РД в пятницу, то максимум в пятницу ДС должны зайти на счет карты;
- если РД в субботу или воскресенье, то она переносится на понедельник (первый рабочий день) и средства должны поступить на счет в понедельник.
Операционное время с понедельника по четверг до 17:45, в пятницу до 16:30.
Обратите внимание, что при внесении платежа через другие финансовые организации, денежные средства могут быть зачислены на счет в течение трех банковских дней.
Support BForward
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 11:40

Re: Форвард Банк Forward Bank

Супер

  Support BForward написав:денежные средства могут быть зачислены на счет в течение трех банковских дней
... но все же хотелось бы поправить вот эту казуистику, которую практикует саппорт многих банков :P
Банк должен зачислить средства, пришедшие на правильно указанные реквизиты в течение опердня, а не в течение 3х дней.
Это ОТПРАВЛЯТЬ средства отот, упомянутый вами другой банк может ТРИ дня и ему ничо за это не будет от НБУ. Однако клиенты того банка уже задумаются о платежеспособности того, другого банка :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 11:42

Support BForward
Вітаю!

А пенсійні картки на точки присутності вже надійшли чи то я марно сподіваюся отримати таку без тревелу до відділення?
kreuz
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 11:48

Re: Форвард Банк Forward Bank

Support BForward, при оформлении КОКО КАРД (пенсионная) по реферальной ссылке кешбек же обоим (и владельцу ссылки, и приглашенному) должен быть начислен?
MASolomko
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