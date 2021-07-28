Ну эт нам уже не интерестно
Мож готовы за кучу + загаситься 19, в обед, точно таким же переводом ?
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Додано: Чет 29 лип, 2021 10:00
Додано: Чет 29 лип, 2021 10:06
Amethyst в этот раз форвард был не интересен и задолженность в самом деле небольшая, но я проявляю активность на форуме редко и + не собираю, поэтому могу забыть. У альфы хоть можно посмотреть в каком порядке идут операции, а здесь время не пишут и могут вначале впаять %, а потом погасить задолженность. Кстати именно так альфа когда-то и делала.
Додано: Чет 29 лип, 2021 10:29
Проводки по счету идут БЕЗ указания времени, только дата, поэтому шо будет раньше приход или расход зависит только от настроек АБС (ФИФО/ЛИФО), а у нормальных банок приход проводится раньше расхода: типа приходы идут биллингом в 9:00 (у некоторых даже в 00:01), а расход в 18:00..21:00. А есть и продленный опердень до 23:00
А Фарса(БРС) одно время биллинговалась через маскву, там вааще еще было расхождение на декретное время.
Вообщем овер в течение одного опердня -- эт рукоблудство банки, и его спокойно мона оспорить заявой в отд-и
Востаннє редагувалось Amethyst в Чет 29 лип, 2021 10:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 29 лип, 2021 10:30
Re: Форвард Банк Forward Bank
Последний мы обсуждали это в этом временном периоде:
viewtopic.php?p=5247556#p5247556
Додано: Чет 29 лип, 2021 10:36
Какой платёж, куда? Выталкивается на внешку СЭПом?
А нам важно КАК/КАДА он зараховується, ну хотя бы по внутри банку и как это влияет на биллинг кредзадолженности.
Офпред, кицинька, лапушка, надежда моя, када у вас биллинг кредзадолженности в РД?
Есть чОткий и однозначный временной интервал:
- ну типа с 9 до 11:00 +/- 1ч
- или в течении дня
- или на 00:01 в РД
..... КАДА?!
Додано: Чет 29 лип, 2021 11:00
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Чет 29 лип, 2021 11:30
Добрый день! Если гасить сумму для реализации льготного периода, то средства должны поступить не позже окончания операционного времени расчетной даты.
Как по вашему примеру:
- если РД в пятницу, то максимум в пятницу ДС должны зайти на счет карты;
- если РД в субботу или воскресенье, то она переносится на понедельник (первый рабочий день) и средства должны поступить на счет в понедельник.
Операционное время с понедельника по четверг до 17:45, в пятницу до 16:30.
Обратите внимание, что при внесении платежа через другие финансовые организации, денежные средства могут быть зачислены на счет в течение трех банковских дней.
Додано: Чет 29 лип, 2021 11:40
Re: Форвард Банк Forward Bank
Супер
... но все же хотелось бы поправить вот эту казуистику, которую практикует саппорт многих банков
Банк должен зачислить средства, пришедшие на правильно указанные реквизиты в течение опердня, а не в течение 3х дней.
Это ОТПРАВЛЯТЬ средства отот, упомянутый вами другой банк может ТРИ дня и ему ничо за это не будет от НБУ. Однако клиенты того банка уже задумаются о платежеспособности того, другого банка
Додано: Чет 29 лип, 2021 11:42
Support BForward
Вітаю!
А пенсійні картки на точки присутності вже надійшли чи то я марно сподіваюся отримати таку без тревелу до відділення?
Додано: Чет 29 лип, 2021 11:48
Re: Форвард Банк Forward Bank
Support BForward, при оформлении КОКО КАРД (пенсионная) по реферальной ссылке кешбек же обоим (и владельцу ссылки, и приглашенному) должен быть начислен?
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