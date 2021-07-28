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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 лип, 2021 12:14
Amethyst написав: mustbe написав:
Почти весь кредлим загашу как обычно в РД-1.
А остаток в 1к - загашу в РД сэпом или тянучкой.
Посмотрим
Стоп! Так нельзя делать! Накажут 40% на ВСЮ задолженность!
Нужен доброволец ИМЕННО с оч. малой задолженностью в грейсе.
Части не пройдут!
ПС. Ага. Есть еще трезвые головы
Еще и вжарит на 250 или даже на 350 грн.
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guntherhouse777
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Додано: Чет 29 лип, 2021 12:24
kreuz написав:Support BForward
Вітаю!
А пенсійні картки на точки присутності вже надійшли чи то я марно сподіваюся отримати таку без тревелу до відділення?
Приєднуюся до запитання до офпреда. Внесість ясніть і за можливості посприяйте, пліз!
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AlexTk
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Додано: Чет 29 лип, 2021 12:43
Support BForward написав: mustbe написав:
Хотелось бы услышать конкретный ответ на конкретный вопрос:
Когда нужно гасить коко-кредитку сэпом чтоб не вылететь из грейса: в РД-1 или в РД ?
Уточню:
1. Если РД - пятница, то нужно в четверг или можно и в пятницу ?
2. Если РД - воскресенье, то нужно в пятницу или можно и в понедельник ?
Добрый день! Если гасить сумму для реализации льготного периода, то средства должны поступить не позже окончания операционного времени расчетной даты.
Как по вашему примеру:
- если РД в пятницу, то максимум в пятницу ДС должны зайти на счет карты;
- если РД в субботу или воскресенье, то она переносится на понедельник (первый рабочий день) и средства должны поступить на счет в понедельник.
Операционное время с понедельника по четверг до 17:45, в пятницу до 16:30.
Обратите внимание, что при внесении платежа через другие финансовые организации, денежные средства могут быть зачислены на счет в течение трех банковских дней.
Добрый день! Если у моей КОКО-кредитки расчётная дата 9 число, допустимо ли 6-го числа перевести ПО НОМЕРУ КАРТЫ с другого банка нужную сумму? Или по такому платежу не успеет проводка отработать?
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Sanyok77
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Додано: Чет 29 лип, 2021 12:52
Support BForward написав:
- если РД в пятницу, то максимум в пятницу ДС должны зайти на счет карты
Спасибо за ответ, хотелось бы уточнить время пятницы, до которого эти средства должны оказаться на счету:
- не позже 00:00 пятницы
- не позже 09:00 пятницы
- не позже 12:00 пятницы
- не позже 18:00 пятницы
- не позже 23:59 пятницы
- ваш вариант
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mustbe
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1
Додано: Чет 29 лип, 2021 12:53
Amethyst написав:
Аднака время Веры прошло, и Пришло время Смысла.
Аппологет "а почему нет" -- chel_v_valenkah
своим "я полгода спокойно так делаю" внес смуту
Надежды на твердый и однозначый ответ Офпреда нет.
Т.е. нужны добровольцы, которые на малой сумме грейса, рискуя этим самым грейсом, впрыГнут в последний вагон и доложат обстановку
Гарантирую "+" в карму
О, боги! Во-первых, я уже это проверял в течение полутора лет (а не полугода) – что ещё вы хотите проверить? 15 раз я гасил именно в РД (даже более того, 2 раза после РД, вернее в перенесённую на следующий рабочий день РД).
Во-вторых, горячая линия (помимо личного опыта) это не раз мне подтверждала. Даже пункт ДКБО мне находили, но я не записал.
В-третьих, оффпред мне уже отписался в ЛС, и сказала, что уже работают над возвратом неправомерно списанных средств.
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chel_v_valenkah
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Додано: Чет 29 лип, 2021 13:00
Sanyok77 написав:
Если у моей КОКО-кредитки расчётная дата 9 число, допустимо ли 6-го числа перевести ПО НОМЕРУ КАРТЫ с другого банка нужную сумму? Или по такому платежу не успеет проводка отработать?
Зависит от того - сколько будет рабочих дней между 6-м и 9-м.
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mustbe
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Додано: Чет 29 лип, 2021 13:06
mustbe написав: Support BForward написав:
- если РД в пятницу, то максимум в пятницу ДС должны зайти на счет карты
Спасибо за ответ, хотелось бы уточнить время пятницы, до которого эти средства должны оказаться на счету
Оффпред ведь всё расписала, разжевала даже, я бы сказал.
1. Если гасить сумму для реализации льготного периода, то средства должны поступить не позже окончания операционного времени расчетной даты
.
2. Операционное время
с понедельника по четверг до 17:45, в пятницу до 16:30
.
1 + 2 = Если РД в пятницу, то максимум в пятницу до 16:30
ДС должны зайти на счет карты.
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chel_v_valenkah
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Додано: Чет 29 лип, 2021 13:23
chel_v_valenkah написав: mustbe написав: Support BForward написав:
- если РД в пятницу, то максимум в пятницу ДС должны зайти на счет карты
Спасибо за ответ, хотелось бы уточнить время пятницы, до которого эти средства должны оказаться на счету
Оффпред ведь всё расписала, разжевала даже, я бы сказал.
1. Если гасить сумму для реализации льготного периода, то средства должны поступить не позже окончания операционного времени расчетной даты
.
2. Операционное время
с понедельника по четверг до 17:45, в пятницу до 16:30
.
1 + 2 = Если РД в пятницу, то максимум в пятницу до 16:30
ДС должны зайти на счет карты.
Так это нужно заводить на дебетку и держать до РД, тоже самое по времени и по операциям!
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joik
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Ой+
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