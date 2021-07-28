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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4921492249234924

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 488
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
95
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
107
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 488
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 11:57

  MASolomko написав:Support BForward, при оформлении КОКО КАРД (пенсионная) по реферальной ссылке кешбек же обоим (и владельцу ссылки, и приглашенному) должен быть начислен?


Так точно - обоим :)
Support BForward
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 12:14

  Amethyst написав:
  mustbe написав:Почти весь кредлим загашу как обычно в РД-1.
А остаток в 1к - загашу в РД сэпом или тянучкой.
Посмотрим

Стоп! Так нельзя делать! Накажут 40% на ВСЮ задолженность!
Нужен доброволец ИМЕННО с оч. малой задолженностью в грейсе.
Части не пройдут!

ПС. Ага. Есть еще трезвые головы :)

Еще и вжарит на 250 или даже на 350 грн.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 12:24

  kreuz написав:Support BForward
Вітаю!

А пенсійні картки на точки присутності вже надійшли чи то я марно сподіваюся отримати таку без тревелу до відділення?

Приєднуюся до запитання до офпреда. Внесість ясніть і за можливості посприяйте, пліз!
AlexTk
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 12:43

  Support BForward написав:
  mustbe написав:Хотелось бы услышать конкретный ответ на конкретный вопрос:
Когда нужно гасить коко-кредитку сэпом чтоб не вылететь из грейса: в РД-1 или в РД ?
Уточню:
1. Если РД - пятница, то нужно в четверг или можно и в пятницу ?
2. Если РД - воскресенье, то нужно в пятницу или можно и в понедельник ?


Добрый день! Если гасить сумму для реализации льготного периода, то средства должны поступить не позже окончания операционного времени расчетной даты.
Как по вашему примеру:
- если РД в пятницу, то максимум в пятницу ДС должны зайти на счет карты;
- если РД в субботу или воскресенье, то она переносится на понедельник (первый рабочий день) и средства должны поступить на счет в понедельник.
Операционное время с понедельника по четверг до 17:45, в пятницу до 16:30.
Обратите внимание, что при внесении платежа через другие финансовые организации, денежные средства могут быть зачислены на счет в течение трех банковских дней.

Добрый день! Если у моей КОКО-кредитки расчётная дата 9 число, допустимо ли 6-го числа перевести ПО НОМЕРУ КАРТЫ с другого банка нужную сумму? Или по такому платежу не успеет проводка отработать?
Sanyok77
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 12:52

  Support BForward написав:- если РД в пятницу, то максимум в пятницу ДС должны зайти на счет карты

Спасибо за ответ, хотелось бы уточнить время пятницы, до которого эти средства должны оказаться на счету:
- не позже 00:00 пятницы
- не позже 09:00 пятницы
- не позже 12:00 пятницы
- не позже 18:00 пятницы
- не позже 23:59 пятницы
- ваш вариант
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 12:53

  Amethyst написав:Аднака время Веры прошло, и Пришло время Смысла.
Аппологет "а почему нет" -- chel_v_valenkah своим "я полгода спокойно так делаю" внес смуту :wink:
Надежды на твердый и однозначый ответ Офпреда нет.
Т.е. нужны добровольцы, которые на малой сумме грейса, рискуя этим самым грейсом, впрыГнут в последний вагон и доложат обстановку 8)
Гарантирую "+" в карму :wink:

О, боги! Во-первых, я уже это проверял в течение полутора лет (а не полугода) – что ещё вы хотите проверить? 15 раз я гасил именно в РД (даже более того, 2 раза после РД, вернее в перенесённую на следующий рабочий день РД).
Во-вторых, горячая линия (помимо личного опыта) это не раз мне подтверждала. Даже пункт ДКБО мне находили, но я не записал.
В-третьих, оффпред мне уже отписался в ЛС, и сказала, что уже работают над возвратом неправомерно списанных средств.
chel_v_valenkah
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 13:00

  Sanyok77 написав:Если у моей КОКО-кредитки расчётная дата 9 число, допустимо ли 6-го числа перевести ПО НОМЕРУ КАРТЫ с другого банка нужную сумму? Или по такому платежу не успеет проводка отработать?

Зависит от того - сколько будет рабочих дней между 6-м и 9-м.
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 13:06

  mustbe написав:
  Support BForward написав:- если РД в пятницу, то максимум в пятницу ДС должны зайти на счет карты

Спасибо за ответ, хотелось бы уточнить время пятницы, до которого эти средства должны оказаться на счету

Оффпред ведь всё расписала, разжевала даже, я бы сказал.
1. Если гасить сумму для реализации льготного периода, то средства должны поступить не позже окончания операционного времени расчетной даты.
2. Операционное время с понедельника по четверг до 17:45, в пятницу до 16:30.
1 + 2 = Если РД в пятницу, то максимум в пятницу до 16:30 ДС должны зайти на счет карты.
chel_v_valenkah
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 13:23

  chel_v_valenkah написав:
  mustbe написав:
  Support BForward написав:- если РД в пятницу, то максимум в пятницу ДС должны зайти на счет карты

Спасибо за ответ, хотелось бы уточнить время пятницы, до которого эти средства должны оказаться на счету

Оффпред ведь всё расписала, разжевала даже, я бы сказал.
1. Если гасить сумму для реализации льготного периода, то средства должны поступить не позже окончания операционного времени расчетной даты.
2. Операционное время с понедельника по четверг до 17:45, в пятницу до 16:30.
1 + 2 = Если РД в пятницу, то максимум в пятницу до 16:30 ДС должны зайти на счет карты.


Так это нужно заводить на дебетку и держать до РД, тоже самое по времени и по операциям!
joik
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