Додано: Чет 29 лип, 2021 12:53

Amethyst написав: Аднака время Веры прошло, и Пришло время Смысла.

Аппологет "а почему нет" -- chel_v_valenkah своим "я полгода спокойно так делаю" внес смуту

Надежды на твердый и однозначый ответ Офпреда нет.

Т.е. нужны добровольцы, которые на малой сумме грейса, рискуя этим самым грейсом, впрыГнут в последний вагон и доложат обстановку

Гарантирую "+" в карму Аднака время Веры прошло, и Пришло время Смысла.Аппологет "а почему нет" --своим "я полгода спокойно так делаю" внес смутуНадежды на твердый и однозначый ответ Офпреда нет.Т.е. нужны добровольцы, которые на малой сумме грейса, рискуя этим самым грейсом, впрыГнут в последний вагон и доложат обстановкуГарантирую "+" в карму

О, боги! Во-первых, я уже это проверял в течение полутора лет (а не полугода) – что ещё вы хотите проверить? 15 раз я гасил именно в РД (даже более того, 2 раза после РД, вернее в перенесённую на следующий рабочий день РД).Во-вторых, горячая линия (помимо личного опыта) это не раз мне подтверждала. Даже пункт ДКБО мне находили, но я не записал.В-третьих, оффпред мне уже отписался в ЛС, и сказала, что уже работают над возвратом неправомерно списанных средств.