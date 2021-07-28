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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4922492349244925

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 488
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
95
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
107
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 488
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 14:38

  Amethyst написав:Супер

  Support BForward написав:денежные средства могут быть зачислены на счет в течение трех банковских дней
... но все же хотелось бы поправить вот эту казуистику, которую практикует саппорт многих банков :P
Банк должен зачислить средства, пришедшие на правильно указанные реквизиты в течение опердня, а не в течение 3х дней.
Это ОТПРАВЛЯТЬ средства отот, упомянутый вами другой банк может ТРИ дня и ему ничо за это не будет от НБУ. Однако клиенты того банка уже задумаются о платежеспособности того, другого банка :)

Я не против того, что Вы говорите, но банки вроде считают, что они могут лежать (ничего не делать) до 3-х дней. Где написано, что они могут только не отправлять 3 дня, а все остальное обязаны делать ежедневно? Если АБС ляжет, то не будет ничего работать, касса, кредиты, депозиты, операции по счетам и т.д.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 14:46

  newbie написав:
  Amethyst написав:Супер

  Support BForward написав:денежные средства могут быть зачислены на счет в течение трех банковских дней
... но все же хотелось бы поправить вот эту казуистику, которую практикует саппорт многих банков :P
Банк должен зачислить средства, пришедшие на правильно указанные реквизиты в течение опердня, а не в течение 3х дней.
Это ОТПРАВЛЯТЬ средства отот, упомянутый вами другой банк может ТРИ дня и ему ничо за это не будет от НБУ. Однако клиенты того банка уже задумаются о платежеспособности того, другого банка :)

Я не против того, что Вы говорите, но банки вроде считают, что они могут лежать (ничего не делать) до 3-х дней. Где написано, что они могут только не отправлять 3 дня, а все остальное обязаны делать ежедневно? Если АБС ляжет, то не будет ничего работать, касса, кредиты, депозиты, операции по счетам и т.д.

Ну есть некоторые особенности при обработке зачислений через транзитник, а лежать гроши могут тока в перделах опердня. Если там чото ляжет, то полюбэ зачислят руцями текущим оперднем, а доступность будет через 1..2 дня. Но НБУ уже будет в курсе, а клиентам положат сорри-бонус... на ламинат :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 15:25

Хто оплачував податки через КоКо цього місяця (смачний КБ) - яким методом платили?

бо в ІБ банку в секції "Бюджетні Платежі" я бачу лише -

" Сервіси не знайдено
Ви можете створити платіж по реквізитах одержувача "



відповідно якщо робити переказ по реквізитах це не підпаде під КБ... - СЕП?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 16:11

  greenozon написав:Хто оплачував податки через КоКо цього місяця (смачний КБ) - яким методом платили?

бо в ІБ банку в секції "Бюджетні Платежі" я бачу лише -

" Сервіси не знайдено
Ви можете створити платіж по реквізитах одержувача "



відповідно якщо робити переказ по реквізитах це не підпаде під КБ... - СЕП?


viewtopic.php?p=5254385#p5254385
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 16:14

Re: Форвард Банк Forward Bank

Лень искать..., но где то полтора года назад я отписывался здесь в форуме по этой теме. Гасить все кредитки Форварда нужно РД-1, КРОМЕ КокоКард. По старым кредиткам есть какие то неотключаемые страховки или комиссии в 0,5%. Поэтому по ним нужно было обеспечивать отсутствие задолженности на утро РД. В Коко Кард тоже есть похожий и странноватый пункт 17 тарифов - "Платіж за Основним боргом 0,5% від суми Основного боргу, який наявний у клієнта на Розрахункову дату". Но лично я, вроде в декабре позапрошлого года, проверял - по КокКард можно гаситься в РД, и никаких дополнительный списаний не будет. Если у кого есть время и натхнення - можно поискать в этой теме.
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 16:20

  mustbe написав:
  Sanyok77 написав:Если у моей КОКО-кредитки расчётная дата 9 число, допустимо ли 6-го числа перевести ПО НОМЕРУ КАРТЫ с другого банка нужную сумму? Или по такому платежу не успеет проводка отработать?

Зависит от того - сколько будет рабочих дней между 6-м и 9-м.

А если родной тянучкой?
Bosstone
 
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  #<1 ... 4922492349244925
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