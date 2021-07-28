Support BForward написав:денежные средства могут быть зачислены на счет в течение трех банковских дней
... но все же хотелось бы поправить вот эту казуистику, которую практикует саппорт многих банков Банк должен зачислить средства, пришедшие на правильно указанные реквизиты в течение опердня, а не в течение 3х дней. Это ОТПРАВЛЯТЬ средства отот, упомянутый вами другой банк может ТРИ дня и ему ничо за это не будет от НБУ. Однако клиенты того банка уже задумаются о платежеспособности того, другого банка
Я не против того, что Вы говорите, но банки вроде считают, что они могут лежать (ничего не делать) до 3-х дней. Где написано, что они могут только не отправлять 3 дня, а все остальное обязаны делать ежедневно? Если АБС ляжет, то не будет ничего работать, касса, кредиты, депозиты, операции по счетам и т.д.
Support BForward написав:денежные средства могут быть зачислены на счет в течение трех банковских дней
... но все же хотелось бы поправить вот эту казуистику, которую практикует саппорт многих банков Банк должен зачислить средства, пришедшие на правильно указанные реквизиты в течение опердня, а не в течение 3х дней. Это ОТПРАВЛЯТЬ средства отот, упомянутый вами другой банк может ТРИ дня и ему ничо за это не будет от НБУ. Однако клиенты того банка уже задумаются о платежеспособности того, другого банка
Я не против того, что Вы говорите, но банки вроде считают, что они могут лежать (ничего не делать) до 3-х дней. Где написано, что они могут только не отправлять 3 дня, а все остальное обязаны делать ежедневно? Если АБС ляжет, то не будет ничего работать, касса, кредиты, депозиты, операции по счетам и т.д.
Ну есть некоторые особенности при обработке зачислений через транзитник, а лежать гроши могут тока в перделах опердня. Если там чото ляжет, то полюбэ зачислят руцями текущим оперднем, а доступность будет через 1..2 дня. Но НБУ уже будет в курсе, а клиентам положат сорри-бонус... на ламинат
Лень искать..., но где то полтора года назад я отписывался здесь в форуме по этой теме. Гасить все кредитки Форварда нужно РД-1, КРОМЕ КокоКард. По старым кредиткам есть какие то неотключаемые страховки или комиссии в 0,5%. Поэтому по ним нужно было обеспечивать отсутствие задолженности на утро РД. В Коко Кард тоже есть похожий и странноватый пункт 17 тарифов - "Платіж за Основним боргом 0,5% від суми Основного боргу, який наявний у клієнта на Розрахункову дату". Но лично я, вроде в декабре позапрошлого года, проверял - по КокКард можно гаситься в РД, и никаких дополнительный списаний не будет. Если у кого есть время и натхнення - можно поискать в этой теме.