Додано: Чет 29 лип, 2021 16:14

Лень искать..., но где то полтора года назад я отписывался здесь в форуме по этой теме. Гасить все кредитки Форварда нужно РД-1, КРОМЕ КокоКард. По старым кредиткам есть какие то неотключаемые страховки или комиссии в 0,5%. Поэтому по ним нужно было обеспечивать отсутствие задолженности на утро РД. В Коко Кард тоже есть похожий и странноватый пункт 17 тарифов - "Платіж за Основним боргом 0,5% від суми Основного боргу, який наявний у клієнта на Розрахункову дату". Но лично я, вроде в декабре позапрошлого года, проверял - по КокКард можно гаситься в РД, и никаких дополнительный списаний не будет. Если у кого есть время и натхнення - можно поискать в этой теме.