Додано: Чет 29 лип, 2021 18:01

Как меня уже достал этот р2р!!!

Задача: перевести 25000 грн с карты Альфа-банка на карту Форварда. Толкать невыгодно, консультант утверждает, что комиссия 1%+5 грн. Тянуть бесплатно, но ничего не выходит. Перевожу через Forward Online (на компьютере), ввожу сумму и реквизиты, получаю смс с кодом подтверждения от Альфы, ввожу - и ноль результата. Сумма на карте Форварда остается та же, что и была. В Активности перевод отображается с красным крестиком как неудачный. Пробовал и меньшую сумму переводить, 14000 тоже не прошло.

Сейчас обнаружил, если на странице карты в Forward Online в разделе Активность раскрыть детали этих неудачных переводов, то там написано "Превышен лимит". О каком лимите речь? В Альфе установлен лимит на р2р-операции на 150 000 грн, в Форварде на прием, как говорит консультант, вообще нет ограничений.

Какие еще есть лимиты? Лимиты на отправку и пополнение раздельные? Лимиты на месяц на р2р у банков вообще 250 000 или даже больше. И близко столько не переводил.