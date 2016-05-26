Так спросили бы заодно почему операции не проходят.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 лип, 2021 18:24
Додано: Чет 29 лип, 2021 18:45
Re: Форвард Банк Forward Bank
Гашусь всегда в рд-1, но деньги внесённые в рд отображаются в месячной выписке. Хотел рискнуть загасить в рд, но пока не было подходящего случая (маленького использованного лимита)
Додано: Чет 29 лип, 2021 18:48
Re: Форвард Банк Forward Bank
candidat, надо проверять инцидент через карту другого банка или платёжной системы, или платёжного сервиса.
Ещё, как вариант, обратитесь в поддержку Форварда. Может они со своей стороны раскроют больше деталей.
В этом месяце карту Форварда не пополняли на крупные суммы? Есть же и входные лимиты платёжных систем.
Додано: Чет 29 лип, 2021 19:20
Додано: Чет 29 лип, 2021 19:22
банкоматы не работают в южной части Киева.
Точнее работают, но ими нельзя пользоваться. Даже, пополнять. Советую серьезно не рассчитывать на эту банку
Додано: Чет 29 лип, 2021 19:28
Банки обвиняют друг друга. Сами белые, пушистые, ни в чем не виноваты.
Проверять, может. и надо, но что-то особо нечем. Карт Visa у меня вообще нет, кажется. По иронии судьбы даже карта, на которую перевожу, в прошлой жизни была Visa, но Форвард решил сделать ее Mastercard'ом.
На Простир, я так понимаю, и не переведешь, а если и есть способы, то потом назад без комиссии не достанешь.
Насчет пополнения, то смотря что понимать под крупными суммами.
Входные лимиты от платежных систем - это от Mastercard и Visa? И какие там лимиты?
В свою очередь Форвард утверждает, что принимает сколько угодно.
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