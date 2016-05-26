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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4923492449254926

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 488
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
95
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
107
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 488
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 18:24

  candidat написав:В Альфе утверждают, что карта не заблокирована.


Так спросили бы заодно почему операции не проходят.
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 18:45

Re: Форвард Банк Forward Bank

Гашусь всегда в рд-1, но деньги внесённые в рд отображаются в месячной выписке. Хотел рискнуть загасить в рд, но пока не было подходящего случая (маленького использованного лимита)
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 18:48

Re: Форвард Банк Forward Bank

candidat, надо проверять инцидент через карту другого банка или платёжной системы, или платёжного сервиса.

Ещё, как вариант, обратитесь в поддержку Форварда. Может они со своей стороны раскроют больше деталей.

В этом месяце карту Форварда не пополняли на крупные суммы? Есть же и входные лимиты платёжных систем.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 19:20

  Aps написав:
  candidat написав:В Альфе утверждают, что карта не заблокирована.


Так спросили бы заодно почему операции не проходят.

Спрашивал, тыкают пальцем в Форвард. Спрашивал у Форварда, тыкают пальцем в Альфу.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 19:22

банкоматы не работают в южной части Киева.

Точнее работают, но ими нельзя пользоваться. Даже, пополнять. Советую серьезно не рассчитывать на эту банку
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 19:28

  MASolomko написав:candidat, надо проверять инцидент через карту другого банка или платёжной системы, или платёжного сервиса.

Ещё, как вариант, обратитесь в поддержку Форварда. Может они со своей стороны раскроют больше деталей.

В этом месяце карту Форварда не пополняли на крупные суммы? Есть же и входные лимиты платёжных систем.

Банки обвиняют друг друга. Сами белые, пушистые, ни в чем не виноваты.

Проверять, может. и надо, но что-то особо нечем. Карт Visa у меня вообще нет, кажется. По иронии судьбы даже карта, на которую перевожу, в прошлой жизни была Visa, но Форвард решил сделать ее Mastercard'ом.
На Простир, я так понимаю, и не переведешь, а если и есть способы, то потом назад без комиссии не достанешь.

Насчет пополнения, то смотря что понимать под крупными суммами.
Входные лимиты от платежных систем - это от Mastercard и Visa? И какие там лимиты?
В свою очередь Форвард утверждает, что принимает сколько угодно.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 19:33

Re: Форвард Банк Forward Bank

  candidat написав:В Альфе установлен лимит на р2р-операции на 150 000 грн

Де вы такой лимит установили/проверили/увидели у Альфы.
У Альфы ЕДИНЫЙ лимит шо для р2р, шо для торговых операций(покупок).
Вот его и установите.
Пробуйте сделать 1й перевод до 5К. А дальше как фрод-контроль Алки разрешит :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 19:53

  Amethyst написав:
  candidat написав:В Альфе установлен лимит на р2р-операции на 150 000 грн

Де вы такой лимит установили/проверили/увидели у Альфы.
У Альфы ЕДИНЫЙ лимит шо для р2р, шо для торговых операций(покупок).
Вот его и установите.
Пробуйте сделать 1й перевод до 5К. А дальше как фрод-контроль Алки разрешит :mrgreen:

Консультанты утверждают другое. Мол, лимит на р2р можно изменить только с помощью консультанта. Лимит же на торговые операции можно изменить самостоятельно в личном кабинете.
Лимит на р2р по умолчанию - 30000 грн., но сказали, что можно изменить. Но так и не признались, где потолок. У меня было 150000 на счету, так я и решил прощупать. На все. А они возьми и установи на 150000. Естественно, никакие 150000 через р2р не пролазят, но когда спрашиваешь у консультанта, какой у меня лимит на р2р, он отвечает, что 150000 :D

Парадокс в том, что при одних и тех же условиях (те же банки, те же карты, то же направление перевода, тот же р2р-сервис Форварда) за один р2р-перевод то 59000 за раз пролазит (мой личный рекорд пока), то 20000 не пролазит, приходится 2 по 10000. Вот как такое происходит?
candidat
 
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