Додано: Чет 29 лип, 2021 19:53

Amethyst написав: candidat написав: В Альфе установлен лимит на р2р-операции на 150 000 грн В Альфе установлен лимит на р2р-операции на 150 000 грн

Де вы такой лимит установили/проверили/увидели у Альфы.

У Альфы ЕДИНЫЙ лимит шо для р2р, шо для торговых операций(покупок).

Вот его и установите.

Пробуйте сделать 1й перевод до 5К. А дальше как фрод-контроль Алки разрешит Де вы такой лимит установили/проверили/увидели у Альфы.У Альфы ЕДИНЫЙ лимит шо для р2р, шо для торговых операций(покупок).Вот его и установите.Пробуйте сделать 1й перевод до 5К. А дальше как фрод-контроль Алки разрешит

Консультанты утверждают другое. Мол, лимит на р2р можно изменить только с помощью консультанта. Лимит же на торговые операции можно изменить самостоятельно в личном кабинете.Лимит на р2р по умолчанию - 30000 грн., но сказали, что можно изменить. Но так и не признались, где потолок. У меня было 150000 на счету, так я и решил прощупать. На все. А они возьми и установи на 150000. Естественно, никакие 150000 через р2р не пролазят, но когда спрашиваешь у консультанта, какой у меня лимит на р2р, он отвечает, что 150000Парадокс в том, что при одних и тех же условиях (те же банки, те же карты, то же направление перевода, тот же р2р-сервис Форварда) за один р2р-перевод то 59000 за раз пролазит (мой личный рекорд пока), то 20000 не пролазит, приходится 2 по 10000. Вот как такое происходит?