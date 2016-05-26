Так спросили бы заодно почему операции не проходят.
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Додано: Чет 29 лип, 2021 18:24
Додано: Чет 29 лип, 2021 18:45
Re: Форвард Банк Forward Bank
Гашусь всегда в рд-1, но деньги внесённые в рд отображаются в месячной выписке. Хотел рискнуть загасить в рд, но пока не было подходящего случая (маленького использованного лимита)
Додано: Чет 29 лип, 2021 18:48
Re: Форвард Банк Forward Bank
candidat, надо проверять инцидент через карту другого банка или платёжной системы, или платёжного сервиса.
Ещё, как вариант, обратитесь в поддержку Форварда. Может они со своей стороны раскроют больше деталей.
В этом месяце карту Форварда не пополняли на крупные суммы? Есть же и входные лимиты платёжных систем.
Додано: Чет 29 лип, 2021 19:20
Додано: Чет 29 лип, 2021 19:22
банкоматы не работают в южной части Киева.
Точнее работают, но ими нельзя пользоваться. Даже, пополнять. Советую серьезно не рассчитывать на эту банку
Додано: Чет 29 лип, 2021 19:28
Банки обвиняют друг друга. Сами белые, пушистые, ни в чем не виноваты.
Проверять, может. и надо, но что-то особо нечем. Карт Visa у меня вообще нет, кажется. По иронии судьбы даже карта, на которую перевожу, в прошлой жизни была Visa, но Форвард решил сделать ее Mastercard'ом.
На Простир, я так понимаю, и не переведешь, а если и есть способы, то потом назад без комиссии не достанешь.
Насчет пополнения, то смотря что понимать под крупными суммами.
Входные лимиты от платежных систем - это от Mastercard и Visa? И какие там лимиты?
В свою очередь Форвард утверждает, что принимает сколько угодно.
Додано: Чет 29 лип, 2021 19:33
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Чет 29 лип, 2021 19:53
Консультанты утверждают другое. Мол, лимит на р2р можно изменить только с помощью консультанта. Лимит же на торговые операции можно изменить самостоятельно в личном кабинете.
Лимит на р2р по умолчанию - 30000 грн., но сказали, что можно изменить. Но так и не признались, где потолок. У меня было 150000 на счету, так я и решил прощупать. На все. А они возьми и установи на 150000. Естественно, никакие 150000 через р2р не пролазят, но когда спрашиваешь у консультанта, какой у меня лимит на р2р, он отвечает, что 150000
Парадокс в том, что при одних и тех же условиях (те же банки, те же карты, то же направление перевода, тот же р2р-сервис Форварда) за один р2р-перевод то 59000 за раз пролазит (мой личный рекорд пока), то 20000 не пролазит, приходится 2 по 10000. Вот как такое происходит?
Додано: Чет 29 лип, 2021 21:01
Специально посчитал. В этом месяце Самый крупный входящий р2р - 50 тыс.грн. Всего за месяц - на 100,5 тыс.грн.
Это много?
Но для сравнения в прошлом месяце максимум за один раз удалось перевести 59 тыс.грн, а за весь месяц - на 228,7 тыс.грн.
В прошлом месяце в 2 раза больше, но сейчас не пролазит уже.
Разве что нужно считать не просто общую сумму входящих р2р на карту, а сколько пришло на эту карту с конкретной карты. Т.е., если, скажем, р2р-переводы с трех карт, то по каждой из трех отдельно.
Додано: Чет 29 лип, 2021 21:12
Я помню что года полтора два назад сталкивался именно с лимитом стягивания с конкретной карты установленной именно МПС. И он был 150к в месяц. То есть с условной карты банка А я все время стягивал на карты одного банка Б - свою, жены и дочери разные суммы до 15к. После того как в рамках одного месяца сумма стягиваний достигла суммарно 150к я до конца месяца этим банком не мог стянуть ничего. Представитель банка подтвердила что это именно лимит МПС с которым они не могут сделать ничего. Походу у вас м.б. похожая история
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