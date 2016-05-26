Стандартный лимит МПС на 150К/30 дней. Но есть и 450К
Лимит устанавливается для каждой карты к счету
Лимит есть как на вход так и на выход
Есть лимиты НБУ 5/15/30
Ну и банки еще и свои лимиты придумываюТ
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Додано: Чет 29 лип, 2021 21:21
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Чет 29 лип, 2021 21:32
У меня обратная ситуация: с трех разных карт банка А (Альфа) все тяну на одну карту в банке Б (это и есть эта карта Форварда, на которую сейчас не влазит). Еще на карту Форварда тяну проценты с депозитов из третьих банков, но там по мелочам (700-1500 грн за раз, в месяц около 10 тыс.)
Так вот, если взять одну из трех карт банка А, с которой я сейчас перевожу в банк Б и не влазит, то в этом месяце с этой карты перевел в банк Б уже 32,5 тыс.грн и 25 уже не лезет, но в прошлом месяце с этой карты в банк Б перевел 68 тыс.грн, что больше, чем 32,5 + 25 = 57,5 тыс. грн.
Даже если сложить все р2р-переводы со всех трех карт банка А в этом месяце, то получится меньше, чем перевел только по одной из них в прошлом месяце.
Вот такая чепуха!
Додано: Чет 29 лип, 2021 21:35
Re: Форвард Банк Forward Bank
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