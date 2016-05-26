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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4924492549264927

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 488
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
95
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
107
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 488
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 21:21

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Flamingo написав:И он был 150к в месяц

Стандартный лимит МПС на 150К/30 дней. Но есть и 450К :)
Лимит устанавливается для каждой карты к счету
Лимит есть как на вход так и на выход
Есть лимиты НБУ 5/15/30
Ну и банки еще и свои лимиты придумываюТ :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 21:32

  Flamingo написав:Я помню что года полтора два назад сталкивался именно с лимитом стягивания с конкретной карты установленной именно МПС. И он был 150к в месяц. То есть с условной карты банка А я все время стягивал на карты одного банка Б - свою, жены и дочери разные суммы до 15к. После того как в рамках одного месяца сумма стягиваний достигла суммарно 150к я до конца месяца этим банком не мог стянуть ничего. Представитель банка подтвердила что это именно лимит МПС с которым они не могут сделать ничего. Походу у вас м.б. похожая история

У меня обратная ситуация: с трех разных карт банка А (Альфа) все тяну на одну карту в банке Б (это и есть эта карта Форварда, на которую сейчас не влазит). Еще на карту Форварда тяну проценты с депозитов из третьих банков, но там по мелочам (700-1500 грн за раз, в месяц около 10 тыс.)

Так вот, если взять одну из трех карт банка А, с которой я сейчас перевожу в банк Б и не влазит, то в этом месяце с этой карты перевел в банк Б уже 32,5 тыс.грн и 25 уже не лезет, но в прошлом месяце с этой карты в банк Б перевел 68 тыс.грн, что больше, чем 32,5 + 25 = 57,5 тыс. грн.
Даже если сложить все р2р-переводы со всех трех карт банка А в этом месяце, то получится меньше, чем перевел только по одной из них в прошлом месяце.
Вот такая чепуха!
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 21:35

Re: Форвард Банк Forward Bank

  candidat написав:в этом месяце

Ещё раз. Анализировать нуна период за 30дн, а не кал. мес.
Amethyst
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Повідомлень: 565
З нами з: 05.05.21
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  #<1 ... 4924492549264927
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