Стандартный лимит МПС на 150К/30 дней. Но есть и 450К
Лимит устанавливается для каждой карты к счету
Лимит есть как на вход так и на выход
Есть лимиты НБУ 5/15/30
Ну и банки еще и свои лимиты придумываюТ
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Додано: Чет 29 лип, 2021 21:21
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Чет 29 лип, 2021 21:32
У меня обратная ситуация: с трех разных карт банка А (Альфа) все тяну на одну карту в банке Б (это и есть эта карта Форварда, на которую сейчас не влазит). Еще на карту Форварда тяну проценты с депозитов из третьих банков, но там по мелочам (700-1500 грн за раз, в месяц около 10 тыс.)
Так вот, если взять одну из трех карт банка А, с которой я сейчас перевожу в банк Б и не влазит, то в этом месяце с этой карты перевел в банк Б уже 32,5 тыс.грн и 25 уже не лезет, но в прошлом месяце с этой карты в банк Б перевел 68 тыс.грн, что больше, чем 32,5 + 25 = 57,5 тыс. грн.
Даже если сложить все р2р-переводы со всех трех карт банка А в этом месяце, то получится меньше, чем перевел только по одной из них в прошлом месяце.
Вот такая чепуха!
Додано: Чет 29 лип, 2021 21:35
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Чет 29 лип, 2021 23:17
30 дней от сегодня? Или от какого числа?
Если от сегодня и брать только только эту пару карт, между которыми не идет перевод, то за период от 30.06.2021 до 29.07.2021 (30 дней) были следующие р2р-переводы:
1. 2654,59 грн
2. 4800 грн
3. И вот вчера пытался переводить 50000 грн, но, если верить личному кабинету в Форварде, получалось превышение лимита. Попробовал поделить, 25000 прошло, вторые 25000 уже нет.
Итого: 2654,59 + 4800 + 25000 = 32454,59 грн.
После этого даже 14000 не пролазит.
30 тысяч за месяц - это ж смешно.
P.S. Для справки: ближайший по времени к переводу на 2654,59 (п.1) был 18.06.2021 (дата проведения - 22.06.2021), что значительно дальше 30 дней от 29.07.2021.
А вот что за июнь, что за период от 29.06.2021 до 31.05.2021 переводы на гораздо большие суммы.
Даже в упомянутое 18.06.2021 (проведение 22.06.2021) было два перевода на общую сумму 64300, а тут в два раза меньше с трудом.
В общем, загадка Леонардо пока не раскрыта.
Додано: Чет 29 лип, 2021 23:32
Re: Форвард Банк Forward Bank
Почему не используете СЭП (по реквизитам)? В течение опердня переводы до пары часов обычно.
Додано: П'ят 30 лип, 2021 01:28
Использовать можно, но в данном случае это будет уход от проблемы, а не ее решение. В один прекрасный момент может оказаться, что уйти от проблемы не получится. Например, лимит СЭПа уже исчерпан, а надо еще перевести.
Додано: П'ят 30 лип, 2021 06:12
Re: Форвард Банк Forward Bank
В форварде СЕП лимиты безлимитные
Додано: П'ят 30 лип, 2021 06:33
Re: Форвард Банк Forward Bank
Эт вы по Выписке в банке отправителе и банке получателе проанализировали по каждой карте отдельно? На глубину 30дн от текущей даты? Можно еще глянуть нагрузку на 90 дн. Так часто делает финмон
Кстати, р2р-переводы оч. возбуждают финмон, т.к. приравниваются к обезличенным пополняшкам наличкой, в отл-е от СЭПа.
Юзайте СЭП при своих то оборотах
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