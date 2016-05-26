Додано: Чет 29 лип, 2021 21:32

Flamingo написав: Я помню что года полтора два назад сталкивался именно с лимитом стягивания с конкретной карты установленной именно МПС. И он был 150к в месяц. То есть с условной карты банка А я все время стягивал на карты одного банка Б - свою, жены и дочери разные суммы до 15к. После того как в рамках одного месяца сумма стягиваний достигла суммарно 150к я до конца месяца этим банком не мог стянуть ничего. Представитель банка подтвердила что это именно лимит МПС с которым они не могут сделать ничего. Походу у вас м.б. похожая история Я помню что года полтора два назад сталкивался именно с лимитом стягивания с конкретной карты установленной именно МПС. И он был 150к в месяц. То есть с условной карты банка А я все время стягивал на карты одного банка Б - свою, жены и дочери разные суммы до 15к. После того как в рамках одного месяца сумма стягиваний достигла суммарно 150к я до конца месяца этим банком не мог стянуть ничего. Представитель банка подтвердила что это именно лимит МПС с которым они не могут сделать ничего. Походу у вас м.б. похожая история

У меня обратная ситуация: с трех разных карт банка А (Альфа) все тяну на одну карту в банке Б (это и есть эта карта Форварда, на которую сейчас не влазит). Еще на карту Форварда тяну проценты с депозитов из третьих банков, но там по мелочам (700-1500 грн за раз, в месяц около 10 тыс.)Так вот, если взять одну из трех карт банка А, с которой я сейчас перевожу в банк Б и не влазит, то в этом месяце с этой карты перевел в банк Б уже 32,5 тыс.грн и 25 уже не лезет, но в прошлом месяце с этой карты в банк Б перевел 68 тыс.грн, что больше, чем 32,5 + 25 = 57,5 тыс. грн.Даже если сложить все р2р-переводы со всех трех карт банка А в этом месяце, то получится меньше, чем перевел только по одной из них в прошлом месяце.Вот такая чепуха!