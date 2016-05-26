Support BForward написав: MASolomko написав:
Support BForward, при оформлении КОКО КАРД (пенсионная) по реферальной ссылке кешбек же обоим (и владельцу ссылки, и приглашенному) должен быть начислен?
Так точно - обоим
Знакомый по моей реферальной ссылки оформил сначала КОКО КАРД дебетовая — кешбеки получили оба. После ему понравилось быть вашим клиентом и он решил заполучить КОКО КАРД кредитная и пенсионная, используя мою реферальную ссылку. Он получил кешбек по обоим картам, а я только за то, что он оформил кредитную карту.
Куда мне обращаться и какую информацию необходимо предоставить?