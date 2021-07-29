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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 лип, 2021 08:28
kreuz написав:Support BForward
Вітаю!
А пенсійні картки на точки присутності вже надійшли чи то я марно сподіваюся отримати таку без тревелу до відділення?
Доброго ранку! КОКО КАРД пенсійну можна оформити тільки у відділенні. Гарного дня!
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Support BForward
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 08:49
Support BForward написав: MASolomko написав:
Support BForward, при оформлении КОКО КАРД (пенсионная) по реферальной ссылке кешбек же обоим (и владельцу ссылки, и приглашенному) должен быть начислен?
Так точно - обоим
Знакомый по моей реферальной ссылки оформил сначала КОКО КАРД дебетовая — кешбеки получили оба. После ему понравилось быть вашим клиентом и он решил заполучить КОКО КАРД кредитная и пенсионная, используя мою реферальную ссылку. Он получил кешбек по обоим картам, а я только за то, что он оформил кредитную карту.
Куда мне обращаться и какую информацию необходимо предоставить?
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MASolomko
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:22
Support BForward написав: kreuz написав:Support BForward
Вітаю!
А пенсійні картки на точки присутності вже надійшли чи то я марно сподіваюся отримати таку без тревелу до відділення?
Доброго ранку! КОКО КАРД пенсійну можна оформити тільки у відділенні. Гарного дня!
После окончания срока действия дебетовой карты EASYPAY, перевыпуск карты будет в каком тарифе?
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Kevin
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:46
По Коко-дебит по-прежнему 15%?
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ishvara
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 11:14
ishvara написав:
По Коко-дебит по-прежнему 15%?
Сума до 15 000 грн, если больше уже по 8%
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joik
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 13:12
если на коко-дебет остаток , например, 20 тыс грн, то 15 % посчитают на 15 тыс грн и 8 % на 5 тыс грн. ?
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citramon
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 13:13
citramon написав:
если на коко-дебет остаток , например, 20 тыс грн, то 15 % посчитают на 15 тыс грн и 8 % на 5 тыс грн. ?
от 15000,01 грн - 8%.
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jay2004
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 13:29
citramon написав:
если на коко-дебет остаток , например, 20 тыс грн, то 15 % посчитают на 15 тыс грн и 8 % на 5 тыс грн. ?
На всю сумму 8.5%. 15% до 15000 грн.
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 13:56
Support BForward
Перестало працювати поповнення "З карти іншого банку" для закордонних карток. В додатку і на вебі. Вже кілька днів. Це перманентно, чи СВ тимчасово звурдився?
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