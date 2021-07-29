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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4925492649274928

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 488
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
95
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
107
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 488
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 08:28

  kreuz написав:Support BForward
Вітаю!

А пенсійні картки на точки присутності вже надійшли чи то я марно сподіваюся отримати таку без тревелу до відділення?


Доброго ранку! КОКО КАРД пенсійну можна оформити тільки у відділенні. Гарного дня!
Support BForward
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 08:49

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Support BForward написав:
  MASolomko написав:Support BForward, при оформлении КОКО КАРД (пенсионная) по реферальной ссылке кешбек же обоим (и владельцу ссылки, и приглашенному) должен быть начислен?


Так точно - обоим :)
Знакомый по моей реферальной ссылки оформил сначала КОКО КАРД дебетовая — кешбеки получили оба. После ему понравилось быть вашим клиентом и он решил заполучить КОКО КАРД кредитная и пенсионная, используя мою реферальную ссылку. Он получил кешбек по обоим картам, а я только за то, что он оформил кредитную карту.

Куда мне обращаться и какую информацию необходимо предоставить?
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:22

  Support BForward написав:
  kreuz написав:Support BForward
Вітаю!

А пенсійні картки на точки присутності вже надійшли чи то я марно сподіваюся отримати таку без тревелу до відділення?


Доброго ранку! КОКО КАРД пенсійну можна оформити тільки у відділенні. Гарного дня!


После окончания срока действия дебетовой карты EASYPAY, перевыпуск карты будет в каком тарифе?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:46

По Коко-дебит по-прежнему 15%?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 11:14

  ishvara написав:По Коко-дебит по-прежнему 15%?


Сума до 15 000 грн, если больше уже по 8%
joik
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 13:12

если на коко-дебет остаток , например, 20 тыс грн, то 15 % посчитают на 15 тыс грн и 8 % на 5 тыс грн. ?
citramon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 13:13

  citramon написав:если на коко-дебет остаток , например, 20 тыс грн, то 15 % посчитают на 15 тыс грн и 8 % на 5 тыс грн. ?


от 15000,01 грн - 8%.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 13:29

  citramon написав:если на коко-дебет остаток , например, 20 тыс грн, то 15 % посчитают на 15 тыс грн и 8 % на 5 тыс грн. ?

На всю сумму 8.5%. 15% до 15000 грн.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 13:56

Support BForward

Перестало працювати поповнення "З карти іншого банку" для закордонних карток. В додатку і на вебі. Вже кілька днів. Це перманентно, чи СВ тимчасово звурдився?
mlynok
 
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