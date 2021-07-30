RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4926492749284929

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 488
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
95
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
107
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 488
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 14:52

  kreuz написав:Щомісячна забава наразі вже неактуальна, бо відсотки на залишок вже у виписці ))


дійсно щось не як завжди, навіть відображено в додатку

але що цікаво - по пенсійній ще немає %%

2) як мінімум треба "прибрати вершки" в іншу точку дислокації щоб вернутись в зону високого %% :mrgreen:
greenozon
 
Повідомлень: 11632
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 15:20

Re: Форвард Банк Forward Bank

  greenozon написав:по пенсійній ще немає %%
вроде пришли на карту в около 16.00 по двум картам.
Citizen_D
 
Повідомлень: 41
З нами з: 14.03.20
Подякував: 29 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 16:02

  Citizen_D написав:
  greenozon написав:по пенсійній ще немає %%
вроде пришли на карту в около 16.00 по двум картам.


Відсотки 15% на залишок по дебетній КОко уже прийшли.
joik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 478
З нами з: 24.07.17
Подякував: 38 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4926492749284929
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Автор, IDAN, Intento, Mr V, ramaz і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9638, 9639, 9640
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
96398 12042114
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 лип, 2021 15:47
Ромасик
Идея Банк 1 ... 1975, 1976, 1977
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
19763 2893921
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 лип, 2021 15:33
Вкладчик1234
А-Банк 1 ... 1915, 1916, 1917
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
19163 2865937
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 лип, 2021 13:23
klug

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.