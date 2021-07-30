дійсно щось не як завжди, навіть відображено в додатку
але що цікаво - по пенсійній ще немає %%
2) як мінімум треба "прибрати вершки" в іншу точку дислокації щоб вернутись в зону високого %%
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 лип, 2021 14:52
Додано: П'ят 30 лип, 2021 15:20
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: П'ят 30 лип, 2021 16:02
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