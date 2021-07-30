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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 лип, 2021 14:52
kreuz написав:
Щомісячна забава наразі вже неактуальна, бо відсотки на залишок вже у виписці ))
дійсно щось не як завжди, навіть відображено в додатку
але що цікаво - по пенсійній ще немає %%
2) як мінімум треба "прибрати вершки" в іншу точку дислокації щоб вернутись в зону високого %%
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greenozon
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 15:20
greenozon написав:
по пенсійній ще немає %%
вроде пришли на карту в около 16.00 по двум картам.
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Citizen_D
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 16:02
Citizen_D написав: greenozon написав:
по пенсійній ще немає %%
вроде пришли на карту в около 16.00 по двум картам.
Відсотки 15% на залишок по дебетній КОко уже прийшли.
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joik
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 17:24
joik по пенсионной тоже уже начислили.
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lloydbanksua
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 18:36
в приложении уже прилетели категории на август, ожидал интереснее
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Lost
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 18:41
Кльована ВИГОДа у серпні!
Обирай свій кешбек на серпень: освіта та
навчання -5%, кіно та розваги -3%, одяг
та взуття -3%, дитячі товари -3%, кафе та
ресторани-2%, продукти та супермаркети -1%
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Ой+
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 18:45
Ой+ написав:Кльована ВИГОДа у серпні!
Обирай свій кешбек на серпень: освіта та
навчання -5%, кіно та розваги -3%, одяг
та взуття -3%, дитячі товари -3%, кафе та
ресторани-2%, продукти та супермаркети -1%
По кредитке немного повыше проценты, но сами категории вообще не впечатляют.
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unknownurl
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 18:51
Ой+ написав:
Кльована ВИГОДа у серпні!
Обирай свій кешбек на серпень: освіта та
навчання -5%, кіно та розваги -3%, одяг
та взуття -3%, дитячі товари -3%, кафе та
ресторани-2%, продукти та супермаркети -1%
Кльована ВИГОДа у серпні!
Обирай свій кешбек на серпень: освіта та
навчання -10%, кіно та розваги -6%, одяг
та взуття -4%, дитячі товари -4%, кафе та
ресторани-3%, продукти та супермаркети -2%
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denmayer
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