RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4930493149324933>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 488
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
95
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
107
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 488
Повідомлення Додано: Нед 01 сер, 2021 18:10

  vitaliian написав:
  yasik84 написав:Я плачу за садик по счету на р/с.
Могу как-то получить кешбек ?

а терминал в садике есть? кешбэк за р/р не начисляется.

Ну посмотрите у агрегаторов типа Изи, Пори, АйПэя. Там д.б. садики, с комис 1..2%
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 593
З нами з: 05.05.21
Подякував: 40 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 сер, 2021 18:33

Re: Форвард Банк Forward Bank

Подскажите, по Коко-пенсионная,
сколько надо держать на счету для повышенного %% ?
И что, если больше? дифференциация какая-то или бублик?
idealstorm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1576
З нами з: 06.03.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 сер, 2021 18:42

  idealstorm написав:Подскажите, по Коко-пенсионная,
сколько надо держать на счету для повышенного %% ?
И что, если больше? дифференциация какая-то или бублик?

Размер процентов, которые начисляются на остаток собственных средств на счёте 0,00 Грн - 10%
300 000,01 Грн - 4,5%
У каждой карты в тарифах указана эта информация.
Citizen_D
 
Повідомлень: 44
З нами з: 14.03.20
Подякував: 29 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 сер, 2021 20:21

Re: Форвард Банк Forward Bank

Таки начисляется. Я сделал оплату выбрав категорию "школы" через портмоне. Но там комиссия большая. Хоть с кешбеком 10 процентов все равно выгодно.
Может кто-то подскажет где оплату сделать можно с меньшей комиссией получив при этом кешбек?
yasik84
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 12.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 сер, 2021 21:40

  Вкладчик1234 написав:
  andreyiskra написав:Подскажите пожалуйста как воспользоваться категорией обучение. Надо оплатить за проживание в общежитии по реквизитам. Можно как-то приспособить эту категорию?

Первым делом попробовать в приват24 поискать получателя (например по едрпоу). Если есть - протестить на 1грн (или на пустой карте - получить отлуп, и узнать mcc в саппорте)

Есть получатель. Можно приватовской пустой картой пробовать и узнать у гарячки mcc?
andreyiskra
 
Повідомлень: 1140
З нами з: 28.01.15
Подякував: 8 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 сер, 2021 21:47

  andreyiskra написав:Есть получатель. Можно приватовской пустой картой пробовать и узнать у гарячки mcc?

Немного расписал в личке
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15036
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8152 раз.
Подякували: 3942 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 14:10

Re: Форвард Банк Forward Bank

Щось не виходить відправити СЕП з Форварду, пише Помилка, дані не знайдені. Пробував переказати на два різних банки, пише одней те саме.
_PORT_UA
 
Повідомлень: 791
З нами з: 09.02.14
Подякував: 132 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 14:29

_PORT_UA там уважно копіюйте IBAN ... букви UA уже закладені в шаблоні Форварда і останні дві цифри з"їдає, якщо копіюєте повністю з іншого банку.
Я так перший раз не додивився з подвоєнням UA
Інколи просто не хоче відправляти. Тоді переходьте по розділах чи оновіть сторінку і заповніть заново шаблон.
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1645
З нами з: 27.02.19
Подякував: 649 раз.
Подякували: 340 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 14:33

stas_rst , то я знаю. Тут саме якась помилка. Представники банку не можуть поки сказати, через що виникає проблема.
_PORT_UA
 
Повідомлень: 791
З нами з: 09.02.14
Подякував: 132 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 19:50

Тоже имею проблему, но не с СЭП, а с входящим р2р. После ввода кода подтверждения операции выдает:

{"threeDSServerTransID":"738199d6-fef7-40e4-9d06-0af7ee00a13b","errorCode":"402","errorComponent":"A","errorDescription":"Transaction timed out","errorDetail":"Challenge timed out","errorMessageType":"RReq","messageType":"Erro","messageVersion":"2.1.0"}

Кто-нибудь знает, в чем дело?
candidat
 
Повідомлень: 853
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4930493149324933>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], guntherhouse777, klug, Monk23, Nona9, ramaz і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9647, 9648, 9649
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
96484 12066569
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 сер, 2021 20:13
greenozon
Банк Восток 1 ... 51, 52, 53
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 21:26
523 364837
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 сер, 2021 19:38
Oktawa
Банк Земельний Капiтал 1 ... 49, 50, 51
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 16:32
504 123593
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 сер, 2021 16:53
Danik

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (96485)
02.08.2021 21:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.