Ну посмотрите у агрегаторов типа Изи, Пори, АйПэя. Там д.б. садики, с комис 1..2%
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 сер, 2021 18:10
Додано: Нед 01 сер, 2021 18:33
Re: Форвард Банк Forward Bank
Подскажите, по Коко-пенсионная,
сколько надо держать на счету для повышенного %% ?
И что, если больше? дифференциация какая-то или бублик?
Додано: Нед 01 сер, 2021 18:42
Размер процентов, которые начисляются на остаток собственных средств на счёте 0,00 Грн - 10%
300 000,01 Грн - 4,5%
У каждой карты в тарифах указана эта информация.
Додано: Нед 01 сер, 2021 20:21
Re: Форвард Банк Forward Bank
Таки начисляется. Я сделал оплату выбрав категорию "школы" через портмоне. Но там комиссия большая. Хоть с кешбеком 10 процентов все равно выгодно.
Может кто-то подскажет где оплату сделать можно с меньшей комиссией получив при этом кешбек?
Додано: Нед 01 сер, 2021 21:40
Есть получатель. Можно приватовской пустой картой пробовать и узнать у гарячки mcc?
Додано: Нед 01 сер, 2021 21:47
Додано: Пон 02 сер, 2021 14:10
Re: Форвард Банк Forward Bank
Щось не виходить відправити СЕП з Форварду, пише Помилка, дані не знайдені. Пробував переказати на два різних банки, пише одней те саме.
Додано: Пон 02 сер, 2021 14:29
_PORT_UA там уважно копіюйте IBAN ... букви UA уже закладені в шаблоні Форварда і останні дві цифри з"їдає, якщо копіюєте повністю з іншого банку.
Я так перший раз не додивився з подвоєнням UA
Інколи просто не хоче відправляти. Тоді переходьте по розділах чи оновіть сторінку і заповніть заново шаблон.
Додано: Пон 02 сер, 2021 14:33
stas_rst , то я знаю. Тут саме якась помилка. Представники банку не можуть поки сказати, через що виникає проблема.
Додано: Пон 02 сер, 2021 19:50
Тоже имею проблему, но не с СЭП, а с входящим р2р. После ввода кода подтверждения операции выдает:
{"threeDSServerTransID":"738199d6-fef7-40e4-9d06-0af7ee00a13b","errorCode":"402","errorComponent":"A","errorDescription":"Transaction timed out","errorDetail":"Challenge timed out","errorMessageType":"RReq","messageType":"Erro","messageVersion":"2.1.0"}
Кто-нибудь знает, в чем дело?
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