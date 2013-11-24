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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 сер, 2021 14:06
greenozon написав:
Ще одна проблема
вчора в додатку обрав нові категорії КБ, на серпень
сьогодні заходжу в ІБ - знов пропонує вибрати категорії!?!?
коллега я так третий день за газ на 104юа пытаюсь отчитаться
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Додано: Вів 03 сер, 2021 14:35
Support BForward, обратите внимание на сообщение: viewtopic.php?p=5271047#p5271047
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MASolomko
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Додано: Сер 04 сер, 2021 12:24
Добрый день! Тарифы при перевыпуске карты не меняются, остаются прежними.
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Додано: Сер 04 сер, 2021 14:34
Support BForward, незнаю какое сообщение открылось Вам, но у меня вопрос был такой:
MASolomko написав: Support BForward написав: MASolomko написав:
Support BForward, при оформлении КОКО КАРД (пенсионная) по реферальной ссылке кешбек же обоим (и владельцу ссылки, и приглашенному) должен быть начислен?
Так точно - обоим
Знакомый по моей реферальной ссылки оформил сначала КОКО КАРД дебетовая — кешбеки получили оба. После ему понравилось быть вашим клиентом и он решил заполучить КОКО КАРД кредитная и пенсионная, используя мою реферальную ссылку. Он получил кешбек по обоим картам, а я только за то, что он оформил кредитную карту.
Куда мне обращаться и какую информацию необходимо предоставить?
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MASolomko
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