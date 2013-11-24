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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4931493249334934

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 489
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
95
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
108
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 489
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 14:06

  greenozon написав:Ще одна проблема
вчора в додатку обрав нові категорії КБ, на серпень

сьогодні заходжу в ІБ - знов пропонує вибрати категорії!?!?

коллега я так третий день за газ на 104юа пытаюсь отчитаться :mrgreen:
хуторянка
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 14:35

Re: Форвард Банк Forward Bank

Support BForward, обратите внимание на сообщение: viewtopic.php?p=5271047#p5271047
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 12:24

  MASolomko написав:Support BForward, обратите внимание на сообщение: viewtopic.php?p=5271047#p5271047

Добрый день! Тарифы при перевыпуске карты не меняются, остаются прежними.
Support BForward
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 14:34

Re: Форвард Банк Forward Bank

Support BForward, незнаю какое сообщение открылось Вам, но у меня вопрос был такой:
  MASolomko написав:
  Support BForward написав:
  MASolomko написав:Support BForward, при оформлении КОКО КАРД (пенсионная) по реферальной ссылке кешбек же обоим (и владельцу ссылки, и приглашенному) должен быть начислен?
Так точно - обоим :)
Знакомый по моей реферальной ссылки оформил сначала КОКО КАРД дебетовая — кешбеки получили оба. После ему понравилось быть вашим клиентом и он решил заполучить КОКО КАРД кредитная и пенсионная, используя мою реферальную ссылку. Он получил кешбек по обоим картам, а я только за то, что он оформил кредитную карту.

Куда мне обращаться и какую информацию необходимо предоставить?
MASolomko
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  #<1 ... 4931493249334934
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