Додано: Сер 04 сер, 2021 17:35

stas_rst написав: lel так кабінет електронний у веб є. Проблемно вносити тільки в останній день місяця - перевантаження. Показники за попередній місяць вносяться до 5-го числа наступного включно і прописуються останнім днем попереднього.

Проблем - нуль. так кабінет електронний у веб є. Проблемно вносити тільки в останній день місяця - перевантаження. Показники за попередній місяць вносяться до 5-го числа наступного включно і прописуються останнім днем попереднього.Проблем - нуль.

Это может в Киеве проблем ноль. В регионаХ газсбыты наловчились кидать клиентов. Вот реальный кейс - моя мама, живет в селе - зимой газом отапливает - летом только готовит. Все показания счетчика я передаю исключительно через кабинет 1-2 числа. Так было и в июле. Но спустя пару дней вижу в кабине что вместо переданных мною показаний стоит левое число и приписка согласно расчетов. Самое смешное что согласно расчетов добавили всего 2 куба (у мамы было израсходовано 4), но вот за эти 2 куба насчитали больше 100 грн. оплаты вместо положенных при цене 7.99 - 16 грн. (Или 32 грн. исходя из реального маминого потребления). Дозвониться невозможно (все операторы заняты), но заказываю обратный звонок - перезванивают, на вопрос что за нах - почему не приняли показания счетчика ответ: " и не примем. У нас инвентаризация, надо чтобы наш сотрудник посмотрел показания, но в ваше село мы доберемся к зиме - если хотите передайте фото по вайберу, но уже поздно показания не принимаюЦЦа - передадите в августе". 1 августа передаю через кабину на сайте - вроде приняли, но не отразилось. 2 передаю через их аппку - вроде принялось но не отразилось, вчера еду в село - фотаю счетчик, регюсь на ихнем 7104юа в вайбере передаю показания в цифровом формате - вроде принялось, но не отразилось - там же передаю фото - 5 раз - все время одна и та жа шняга: "Ви намагаєтесь відправити фото лічильника? Для цього скористайтеся контекстним меню:ГОЛОВНЕ МЕНЮ > ПОКАЗАННЯ > ПЕРЕДАТИ ПОКАЗАННЯДякуємо!" Я все разы иду по означенному пути - все время предлагает ввести данные в цифровом формате - фото не воспринимает.Это вчера. Сегодня уже в кабинете появились расчетные данные - опять за 2 куба (вместо реальных 6) - предлагает заплатить 120 грн. (вместо 48) плюс якобы долг за июнь (я принципиально плачу по факту а не по их расчетам).Заказал обратный звонок. Жду. Обиднее всего что старикам обьяснить эту хрень невозможно, а когда им приходит счет за газ - они хватаются за сердце.Вот как иногда работают эти кабинеты в регионах. Так что проблем далеко не НУЛь