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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4932493349344935>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 489
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
95
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
108
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 489
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 14:06

  greenozon написав:Ще одна проблема
вчора в додатку обрав нові категорії КБ, на серпень

сьогодні заходжу в ІБ - знов пропонує вибрати категорії!?!?

коллега я так третий день за газ на 104юа пытаюсь отчитаться :mrgreen:
хуторянка
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 14:35

Re: Форвард Банк Forward Bank

Support BForward, обратите внимание на сообщение: viewtopic.php?p=5271047#p5271047
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 12:24

  MASolomko написав:Support BForward, обратите внимание на сообщение: viewtopic.php?p=5271047#p5271047

Добрый день! Тарифы при перевыпуске карты не меняются, остаются прежними.
Support BForward
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 14:34

Re: Форвард Банк Forward Bank

Support BForward, незнаю какое сообщение открылось Вам, но у меня вопрос был такой:
  MASolomko написав:
  Support BForward написав:
  MASolomko написав:Support BForward, при оформлении КОКО КАРД (пенсионная) по реферальной ссылке кешбек же обоим (и владельцу ссылки, и приглашенному) должен быть начислен?
Так точно - обоим :)
Знакомый по моей реферальной ссылки оформил сначала КОКО КАРД дебетовая — кешбеки получили оба. После ему понравилось быть вашим клиентом и он решил заполучить КОКО КАРД кредитная и пенсионная, используя мою реферальную ссылку. Он получил кешбек по обоим картам, а я только за то, что он оформил кредитную карту.

Куда мне обращаться и какую информацию необходимо предоставить?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 15:41

Re: Форвард Банк Forward Bank

  хуторянка написав:коллега я так третий день за газ на 104юа пытаюсь отчитаться


Це нова схема розводки від облгазів. Показники не вписуються. Тоді виставляється від балди рахунок-розрахунок. Наступного місяця ще раз нараховують, але вже по другому разу.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 16:28

Re: Форвард Банк Forward Bank

Ой+ написав:
  хуторянка написав:коллега я так третий день за газ на 104юа пытаюсь отчитаться


Це нова схема розводки від облгазів. Показники не вписуються. Тоді виставляється від балди рахунок-розрахунок. Наступного місяця ще раз нараховують, але вже по другому разу.
Тоже самое, уже 4 день пытаюсь внести показания на 104. Трубку по 40 мин не берут. Уже все минуты на город заканчиваются.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 17:14

lel так кабінет електронний у веб є. Проблемно вносити тільки в останній день місяця - перевантаження. Показники за попередній місяць вносяться до 5-го числа наступного включно і прописуються останнім днем попереднього.
Проблем - нуль.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 17:24

  stas_rst написав:lel так кабінет електронний у веб є. Проблемно вносити тільки в останній день місяця - перевантаження. Показники за попередній місяць вносяться до 5-го числа наступного включно і прописуються останнім днем попереднього.
Проблем - нуль.

Электронный кабинет просто игнорит внесенные показатели. Так что проблема есть.
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 17:35

  stas_rst написав:lel так кабінет електронний у веб є. Проблемно вносити тільки в останній день місяця - перевантаження. Показники за попередній місяць вносяться до 5-го числа наступного включно і прописуються останнім днем попереднього.
Проблем - нуль.

Это может в Киеве проблем ноль. В регионаХ газсбыты наловчились кидать клиентов. Вот реальный кейс - моя мама, живет в селе - зимой газом отапливает - летом только готовит. Все показания счетчика я передаю исключительно через кабинет 1-2 числа. Так было и в июле. Но спустя пару дней вижу в кабине что вместо переданных мною показаний стоит левое число и приписка согласно расчетов. Самое смешное что согласно расчетов добавили всего 2 куба (у мамы было израсходовано 4), но вот за эти 2 куба насчитали больше 100 грн. оплаты вместо положенных при цене 7.99 - 16 грн. (Или 32 грн. исходя из реального маминого потребления). Дозвониться невозможно (все операторы заняты), но заказываю обратный звонок - перезванивают, на вопрос что за нах - почему не приняли показания счетчика ответ: " и не примем. У нас инвентаризация, надо чтобы наш сотрудник посмотрел показания, но в ваше село мы доберемся к зиме - если хотите передайте фото по вайберу, но уже поздно показания не принимаюЦЦа - передадите в августе". 1 августа передаю через кабину на сайте - вроде приняли, но не отразилось. 2 передаю через их аппку - вроде принялось но не отразилось, вчера еду в село - фотаю счетчик, регюсь на ихнем 7104юа в вайбере передаю показания в цифровом формате - вроде принялось, но не отразилось - там же передаю фото - 5 раз - все время одна и та жа шняга: "Ви намагаєтесь відправити фото лічильника? Для цього скористайтеся контекстним меню:
ГОЛОВНЕ МЕНЮ > ПОКАЗАННЯ > ПЕРЕДАТИ ПОКАЗАННЯ
Дякуємо!" Я все разы иду по означенному пути - все время предлагает ввести данные в цифровом формате - фото не воспринимает.
Это вчера. Сегодня уже в кабинете появились расчетные данные - опять за 2 куба (вместо реальных 6) - предлагает заплатить 120 грн. (вместо 48) плюс якобы долг за июнь (я принципиально плачу по факту а не по их расчетам).
Заказал обратный звонок. Жду. Обиднее всего что старикам обьяснить эту хрень невозможно, а когда им приходит счет за газ - они хватаются за сердце.

Вот как иногда работают эти кабинеты в регионах. Так что проблем далеко не НУЛь :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 18:11

Flamingo жесть ... реально, не чув про такі приколи. У батьків в регіоні також ніби все стабільно, - телефоном щомісяця. Скарг не було.
stas_rst
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