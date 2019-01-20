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Форвард Банк Forward Bank
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Додано: Сер 04 сер, 2021 18:12
stas_rst написав:lel так кабінет електронний у веб є. Проблемно вносити тільки в останній день місяця - перевантаження. Показники за попередній місяць вносяться до 5-го числа наступного включно і прописуються останнім днем попереднього.
Проблем - нуль.
Я же написал, что подаю через 104. Пробую Веб версию и мобильную. Всегда подавал в последний день месяца. Уже 4 раза отправлял. Каждый день с 31.06.21. Киевоблгаз.
В прошлом месяце родственник смог передать через контролёра, есть телефон.
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Додано: Сер 04 сер, 2021 18:55
lel якщо Київоблгаз, то спробуйте з іншого браузера ... у мене затиків не було, окрім останнього і першого днів, коли усі намагаються туди втиснутись.
Перейшов дистанційно у минулому році на Нафтогаз, забув за цей жах Київобл, хоча показники й далі передаю через 104.ua і доставку теж там оплачую.
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stas_rst
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Додано: Сер 04 сер, 2021 19:25
stas_rst написав:lel
так кабінет електронний у веб є. Проблемно вносити тільки в останній день місяця - перевантаження. Показники за попередній місяць вносяться до 5-го числа наступного включно і прописуються останнім днем попереднього.
Проблем - нуль.
от не треба ляля
проблем 0 понімаєш
сраний облгаз загубив покази за останні два місяці, точно вводив, є скріни, але толку то?
одного місяця пару днів підряд (не в кінці подачі) постійно якусь дебільну помилку викидав, в кінці кінці прийняв, але показів в історії подачі - фігу
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greenozon
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Додано: Сер 04 сер, 2021 19:32
greenozon написав:
от не треба ляля
проблем 0 понімаєш
Ви, як Пилип з конопель ... сидів, сидів і вискочив
Я написав те, що уже більше 5 років сплачую по двох об"єктах.
Здається, жодного разу нікого в оману не вводив тут інфою.
Я в Облгазах не працюю, мені на їх реноме пох.
Я ж кажу - з облгазом попрощався через тариф першочергово.Фламінго
ж навів приклад проблем із фіксацією показників в регіоні. Тому ситуації можуть бути різні.
Шукайте проблему на боці вашого оператора ГРМ чи в місцевій сільраді або хзн. Куки, шмуки, провайдер.
До чого тут ваше "не треба ляля". Якось негарно вийшло, нє ?
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stas_rst
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Додано: Сер 04 сер, 2021 21:05
в кожного своя правда
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greenozon
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Додано: Сер 04 сер, 2021 22:25
greenozon написав: stas_rst написав:lel
так кабінет електронний у веб є. Проблемно вносити тільки в останній день місяця - перевантаження. Показники за попередній місяць вносяться до 5-го числа наступного включно і прописуються останнім днем попереднього.
Проблем - нуль.
от не треба ляля
проблем 0 понімаєш
сраний облгаз загубив покази за останні два місяці, точно вводив, є скріни, але толку то?
одного місяця пару днів підряд (не в кінці подачі) постійно якусь дебільну помилку викидав, в кінці кінці прийняв, але показів в історії подачі - фігу
ризни случаи есть (с)Митець
у меня киевводоканал взял и обнулил переплату, хитрые, бл*, думали, не замечу, после внушение вернули в следующем периоде,
за всеми надо следить
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cohan
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