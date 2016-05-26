RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4933493449354936>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 489
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
95
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
108
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 489
Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 18:12

Re: Форвард Банк Forward Bank

stas_rst написав:lel так кабінет електронний у веб є. Проблемно вносити тільки в останній день місяця - перевантаження. Показники за попередній місяць вносяться до 5-го числа наступного включно і прописуються останнім днем попереднього.
Проблем - нуль.
Я же написал, что подаю через 104. Пробую Веб версию и мобильную. Всегда подавал в последний день месяца. Уже 4 раза отправлял. Каждый день с 31.06.21. Киевоблгаз.
В прошлом месяце родственник смог передать через контролёра, есть телефон.
lel
 
Повідомлень: 2971
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1040 раз.
Подякували: 334 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 18:55

lel якщо Київоблгаз, то спробуйте з іншого браузера ... у мене затиків не було, окрім останнього і першого днів, коли усі намагаються туди втиснутись.
Перейшов дистанційно у минулому році на Нафтогаз, забув за цей жах Київобл, хоча показники й далі передаю через 104.ua і доставку теж там оплачую.
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1661
З нами з: 27.02.19
Подякував: 655 раз.
Подякували: 340 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 19:25

  stas_rst написав:lel так кабінет електронний у веб є. Проблемно вносити тільки в останній день місяця - перевантаження. Показники за попередній місяць вносяться до 5-го числа наступного включно і прописуються останнім днем попереднього.
Проблем - нуль.


от не треба ляля
проблем 0 понімаєш

сраний облгаз загубив покази за останні два місяці, точно вводив, є скріни, але толку то?

одного місяця пару днів підряд (не в кінці подачі) постійно якусь дебільну помилку викидав, в кінці кінці прийняв, але показів в історії подачі - фігу
greenozon
 
Повідомлень: 11650
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 896 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 19:32

Re: Форвард Банк Forward Bank

  greenozon написав:от не треба ляля
проблем 0 понімаєш

Ви, як Пилип з конопель ... сидів, сидів і вискочив :)
Я написав те, що уже більше 5 років сплачую по двох об"єктах.
Здається, жодного разу нікого в оману не вводив тут інфою.
Я в Облгазах не працюю, мені на їх реноме пох.
Я ж кажу - з облгазом попрощався через тариф першочергово.
Фламінго ж навів приклад проблем із фіксацією показників в регіоні. Тому ситуації можуть бути різні.
Шукайте проблему на боці вашого оператора ГРМ чи в місцевій сільраді або хзн. Куки, шмуки, провайдер.
До чого тут ваше "не треба ляля". Якось негарно вийшло, нє ?
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1661
З нами з: 27.02.19
Подякував: 655 раз.
Подякували: 340 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 20:32

Освіта та дитячі садки

Оплачував дитячий садок через приватнекст - розділ "Платежі" - "Освіта та дитячі садки". Кешбек нарахувався.
Serebashka
 
Повідомлень: 3
З нами з: 09.01.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 21:05

в кожного своя правда
greenozon
 
Повідомлень: 11650
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 896 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 22:25

  greenozon написав:
  stas_rst написав:lel так кабінет електронний у веб є. Проблемно вносити тільки в останній день місяця - перевантаження. Показники за попередній місяць вносяться до 5-го числа наступного включно і прописуються останнім днем попереднього.
Проблем - нуль.


от не треба ляля
проблем 0 понімаєш

сраний облгаз загубив покази за останні два місяці, точно вводив, є скріни, але толку то?

одного місяця пару днів підряд (не в кінці подачі) постійно якусь дебільну помилку викидав, в кінці кінці прийняв, але показів в історії подачі - фігу


ризни случаи есть (с)Митець

у меня киевводоканал взял и обнулил переплату, хитрые, бл*, думали, не замечу, после внушение вернули в следующем периоде,
за всеми надо следить
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2359
З нами з: 27.09.19
Подякував: 80 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 09:01

Вопрос представителю - что это за лабуда?

Зображення
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2162
З нами з: 15.02.20
Подякував: 1473 раз.
Подякували: 2617 раз.
 
Профіль
18
10
16
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 09:11

  Striker написав:Вопрос представителю - что это за лабуда?

Возможно пришло время вклеить новую фотографию в паспорт?
Golf_streem
 
Повідомлень: 145
З нами з: 06.08.20
Подякував: 9 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 09:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

Добрый день.
Подскажите пжлста насчет такого вопроса. В моем городе нет отделений Форвард банка, тлько точка выдачи. Если я захочу снять весь депозит, то там будет 0грн. Значит будут насчитываться по условиям плата за неактивность счета и прочая лабуда. Есть вариант закрыть карточку удаленно по инету или только ехать в ближайший город с физ.отделением банка?
Какао
 
Повідомлень: 11
З нами з: 25.06.21
Подякував: 3 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4933493449354936>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Doubting Thomas, Hella, Intento, Kevin і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Земельний Капiтал 1 ... 51, 52, 53
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 16:32
523 126624
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 сер, 2021 09:42
vitaliian
Альфа-Банк 1 ... 9653, 9654, 9655
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
96548 12086210
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 сер, 2021 09:12
Alfa_Bank
Банк Альянс 1 ... 131, 132, 133
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
1329 215383
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 сер, 2021 23:49
Amethyst

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
UNIQA (347)
05.08.2021 11:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.