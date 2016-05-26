stas_rst написав:lel так кабінет електронний у веб є. Проблемно вносити тільки в останній день місяця - перевантаження. Показники за попередній місяць вносяться до 5-го числа наступного включно і прописуються останнім днем попереднього. Проблем - нуль.
Я же написал, что подаю через 104. Пробую Веб версию и мобильную. Всегда подавал в последний день месяца. Уже 4 раза отправлял. Каждый день с 31.06.21. Киевоблгаз. В прошлом месяце родственник смог передать через контролёра, есть телефон.
lel якщо Київоблгаз, то спробуйте з іншого браузера ... у мене затиків не було, окрім останнього і першого днів, коли усі намагаються туди втиснутись. Перейшов дистанційно у минулому році на Нафтогаз, забув за цей жах Київобл, хоча показники й далі передаю через 104.ua і доставку теж там оплачую.
stas_rst написав:lel так кабінет електронний у веб є. Проблемно вносити тільки в останній день місяця - перевантаження. Показники за попередній місяць вносяться до 5-го числа наступного включно і прописуються останнім днем попереднього. Проблем - нуль.
от не треба ляля проблем 0 понімаєш
сраний облгаз загубив покази за останні два місяці, точно вводив, є скріни, але толку то?
одного місяця пару днів підряд (не в кінці подачі) постійно якусь дебільну помилку викидав, в кінці кінці прийняв, але показів в історії подачі - фігу
greenozon написав:от не треба ляля проблем 0 понімаєш
Ви, як Пилип з конопель ... сидів, сидів і вискочив Я написав те, що уже більше 5 років сплачую по двох об"єктах. Здається, жодного разу нікого в оману не вводив тут інфою. Я в Облгазах не працюю, мені на їх реноме пох. Я ж кажу - з облгазом попрощався через тариф першочергово. Фламінго ж навів приклад проблем із фіксацією показників в регіоні. Тому ситуації можуть бути різні. Шукайте проблему на боці вашого оператора ГРМ чи в місцевій сільраді або хзн. Куки, шмуки, провайдер. До чого тут ваше "не треба ляля". Якось негарно вийшло, нє ?
stas_rst написав:lel так кабінет електронний у веб є. Проблемно вносити тільки в останній день місяця - перевантаження. Показники за попередній місяць вносяться до 5-го числа наступного включно і прописуються останнім днем попереднього. Проблем - нуль.
от не треба ляля проблем 0 понімаєш
сраний облгаз загубив покази за останні два місяці, точно вводив, є скріни, але толку то?
одного місяця пару днів підряд (не в кінці подачі) постійно якусь дебільну помилку викидав, в кінці кінці прийняв, але показів в історії подачі - фігу
ризни случаи есть (с)Митець
у меня киевводоканал взял и обнулил переплату, хитрые, бл*, думали, не замечу, после внушение вернули в следующем периоде, за всеми надо следить
Добрый день. Подскажите пжлста насчет такого вопроса. В моем городе нет отделений Форвард банка, тлько точка выдачи. Если я захочу снять весь депозит, то там будет 0грн. Значит будут насчитываться по условиям плата за неактивность счета и прочая лабуда. Есть вариант закрыть карточку удаленно по инету или только ехать в ближайший город с физ.отделением банка?