Striker
мне то же
ПС-по 104юа пошел пятый день отчета -пока принимают +моб.прилож
(история показаний заканчивается маем мес.-время когда они обновляли сайт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 сер, 2021 09:17
НАДО БЫ ИМ ВКЛЕИТЬ
Striker
мне то же
ПС-по 104юа пошел пятый день отчета -пока принимают +моб.прилож
(история показаний заканчивается маем мес.-время когда они обновляли сайт)
Додано: Чет 05 сер, 2021 09:47
Перекази за номером телефону
Хочеш - переказуй кошти за номером телефону, хочеш – за номером картки!
Обирай, як зручно з Forward Online!
Деталі:
Додано: Чет 05 сер, 2021 09:53
Додано: Чет 05 сер, 2021 10:06
Re: Форвард Банк Forward Bank
Удаленно (дистанционно) аннулировать карту и закрыть счёт нельзя. Только в отделении это можете сделать.
Через мобильное приложение или интернет-банкинг пробуйте обратиться с этим вопросом. Если навстречу не пойдут, то тут регулятор сможет помочь При обращении регулятору указывайте, что точки присутствия и мини-офисы продукт можно оформить, но в них нельзя делать другие действия...
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