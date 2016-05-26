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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4933493449354936

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 489
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
95
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
108
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 489
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 09:17

НАДО БЫ ИМ ВКЛЕИТЬ

Striker
мне то же :mrgreen:
ПС-по 104юа пошел пятый день отчета :D -пока принимают :mrgreen: +моб.прилож :lol:
(история показаний заканчивается маем мес.-время когда они обновляли сайт)
хуторянка
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 09:47

Перекази за номером телефону

Хочеш - переказуй кошти за номером телефону, хочеш – за номером картки!
Обирай, як зручно з Forward Online!

Деталі: https://is.gd/dzn4Wo
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 09:53

  Striker написав:Вопрос представителю - что это за лабуда?

Аналогично. Фото в паспорт клеить не нужно.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 10:06

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Какао написав:Есть вариант закрыть карточку удаленно по инету или только ехать в ближайший город с физ.отделением банка?
Удаленно (дистанционно) аннулировать карту и закрыть счёт нельзя. Только в отделении это можете сделать.

Через мобильное приложение или интернет-банкинг пробуйте обратиться с этим вопросом. Если навстречу не пойдут, то тут регулятор сможет помочь :) При обращении регулятору указывайте, что точки присутствия и мини-офисы продукт можно оформить, но в них нельзя делать другие действия...
MASolomko
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  #<1 ... 4933493449354936
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