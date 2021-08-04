Striker
мне то же
ПС-по 104юа пошел пятый день отчета -пока принимают +моб.прилож
ппс- насчитали вместо 3куб 20 отака Ху малята в истории с мая показаний нет )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 сер, 2021 09:17
НАДО БЫ ИМ ВКЛЕИТЬ
Striker
мне то же
ПС-по 104юа пошел пятый день отчета -пока принимают +моб.прилож
ппс- насчитали вместо 3куб 20 отака Ху малята в истории с мая показаний нет )
Востаннє редагувалось хуторянка в Чет 05 сер, 2021 10:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 05 сер, 2021 09:47
Перекази за номером телефону
Хочеш - переказуй кошти за номером телефону, хочеш – за номером картки!
Обирай, як зручно з Forward Online!
Деталі:
Додано: Чет 05 сер, 2021 09:53
Додано: Чет 05 сер, 2021 10:06
Re: Форвард Банк Forward Bank
Удаленно (дистанционно) аннулировать карту и закрыть счёт нельзя. Только в отделении это можете сделать.
Через мобильное приложение или интернет-банкинг пробуйте обратиться с этим вопросом. Если навстречу не пойдут, то тут регулятор сможет помочь При обращении регулятору указывайте, что точки присутствия и мини-офисы продукт можно оформить, но в них нельзя делать другие действия...
Додано: Чет 05 сер, 2021 12:21
Шановний клієнте!
Банк зобов’язаний забезпечувати актуалізацію даних про клієнта з метою виконання вимог діючого законодавства України з питань фінансового моніторингу.
Якщо відбулося вклеювання фотографії до паспорта громадянина України при досягненні Вами 25/45-річного віку, Ви могли отримати листа про необхідність надання до банку актуальних документів.
Завітайте, будь ласка, до відділення Forward Bank для актуалізації своїх даних!
Ви також могли отримати такого листа, як нагадування, у разі досягнення Вами 25/45-річного віку, про необхідність найближчим часом вклеювання фотографії у паспорт.
На забудьте завітати до відділення Forward Bank для актуалізації своїх даних та документального підтвердження наявності змін у них!
Сподіваємося на розуміння!
Додано: Чет 05 сер, 2021 12:40
Акция - засвети свой финансовый номер бесплатно!
Додано: Чет 05 сер, 2021 12:54
1. Последний раз был в отделении в апреле этого года.
2. На момент посещения отделения мне уже было 30 лет и фотография была актуальна (в 25 лет с соответствующим штампом в паспорте).
3. Какую Вам надо актуальную информацию, если за 4 месяца ничего не поменялось?
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