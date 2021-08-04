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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4933493449354936

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 489
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
95
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
108
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 489
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 09:17

НАДО БЫ ИМ ВКЛЕИТЬ

Striker
мне то же :mrgreen:
ПС-по 104юа пошел пятый день отчета :D -пока принимают :mrgreen: +моб.прилож :lol:
ппс- насчитали вместо 3куб 20 отака Ху малята в истории с мая показаний нет )
Востаннє редагувалось хуторянка в Чет 05 сер, 2021 10:23, всього редагувалось 1 раз.
хуторянка
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 09:47

Перекази за номером телефону

Хочеш - переказуй кошти за номером телефону, хочеш – за номером картки!
Обирай, як зручно з Forward Online!

Деталі: https://is.gd/dzn4Wo
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 09:53

  Striker написав:Вопрос представителю - что это за лабуда?

Аналогично. Фото в паспорт клеить не нужно.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 10:06

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Какао написав:Есть вариант закрыть карточку удаленно по инету или только ехать в ближайший город с физ.отделением банка?
Удаленно (дистанционно) аннулировать карту и закрыть счёт нельзя. Только в отделении это можете сделать.

Через мобильное приложение или интернет-банкинг пробуйте обратиться с этим вопросом. Если навстречу не пойдут, то тут регулятор сможет помочь :) При обращении регулятору указывайте, что точки присутствия и мини-офисы продукт можно оформить, но в них нельзя делать другие действия...
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 12:21

  Striker написав:Вопрос представителю - что это за лабуда?

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Шановний клієнте!
Банк зобов’язаний забезпечувати актуалізацію даних про клієнта з метою виконання вимог діючого законодавства України з питань фінансового моніторингу.
Якщо відбулося вклеювання фотографії до паспорта громадянина України при досягненні Вами 25/45-річного віку, Ви могли отримати листа про необхідність надання до банку актуальних документів.
Завітайте, будь ласка, до відділення Forward Bank для актуалізації своїх даних!

Ви також могли отримати такого листа, як нагадування, у разі досягнення Вами 25/45-річного віку, про необхідність найближчим часом вклеювання фотографії у паспорт.
На забудьте завітати до відділення Forward Bank для актуалізації своїх даних та документального підтвердження наявності змін у них!
Сподіваємося на розуміння!
Support BForward
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Представник банку
 
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Подякували: 172 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 12:40

  greenozon написав:Перекази за номером телефону

Хочеш - переказуй кошти за номером телефону, хочеш – за номером картки!
Обирай, як зручно з Forward Online!

Деталі: https://is.gd/dzn4Wo



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Amid
 
Повідомлень: 1630
З нами з: 12.06.08
Подякував: 193 раз.
Подякували: 302 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 12:54

  Support BForward написав:Шановний клієнте!
Банк зобов’язаний забезпечувати актуалізацію даних про клієнта з метою виконання вимог діючого законодавства України з питань фінансового моніторингу.
Якщо відбулося вклеювання фотографії до паспорта громадянина України при досягненні Вами 25/45-річного віку, Ви могли отримати листа про необхідність надання до банку актуальних документів.
Завітайте, будь ласка, до відділення Forward Bank для актуалізації своїх даних!

Ви також могли отримати такого листа, як нагадування, у разі досягнення Вами 25/45-річного віку, про необхідність найближчим часом вклеювання фотографії у паспорт.
На забудьте завітати до відділення Forward Bank для актуалізації своїх даних та документального підтвердження наявності змін у них!
Сподіваємося на розуміння!

1. Последний раз был в отделении в апреле этого года.
2. На момент посещения отделения мне уже было 30 лет и фотография была актуальна (в 25 лет с соответствующим штампом в паспорте).
3. Какую Вам надо актуальную информацию, если за 4 месяца ничего не поменялось?
Striker
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  #<1 ... 4933493449354936
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