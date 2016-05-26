Какао написав:Есть вариант закрыть карточку удаленно по инету или только ехать в ближайший город с физ.отделением банка?
Удаленно (дистанционно) аннулировать карту и закрыть счёт нельзя. Только в отделении это можете сделать.
Через мобильное приложение или интернет-банкинг пробуйте обратиться с этим вопросом. Если навстречу не пойдут, то тут регулятор сможет помочь При обращении регулятору указывайте, что точки присутствия и мини-офисы продукт можно оформить, но в них нельзя делать другие действия...
Striker написав:Вопрос представителю - что это за лабуда?
Шановний клієнте! Банк зобов’язаний забезпечувати актуалізацію даних про клієнта з метою виконання вимог діючого законодавства України з питань фінансового моніторингу. Якщо відбулося вклеювання фотографії до паспорта громадянина України при досягненні Вами 25/45-річного віку, Ви могли отримати листа про необхідність надання до банку актуальних документів. Завітайте, будь ласка, до відділення Forward Bank для актуалізації своїх даних!
Ви також могли отримати такого листа, як нагадування, у разі досягнення Вами 25/45-річного віку, про необхідність найближчим часом вклеювання фотографії у паспорт. На забудьте завітати до відділення Forward Bank для актуалізації своїх даних та документального підтвердження наявності змін у них! Сподіваємося на розуміння!
Support BForward написав:Шановний клієнте! Банк зобов’язаний забезпечувати актуалізацію даних про клієнта з метою виконання вимог діючого законодавства України з питань фінансового моніторингу. Якщо відбулося вклеювання фотографії до паспорта громадянина України при досягненні Вами 25/45-річного віку, Ви могли отримати листа про необхідність надання до банку актуальних документів. Завітайте, будь ласка, до відділення Forward Bank для актуалізації своїх даних!
Ви також могли отримати такого листа, як нагадування, у разі досягнення Вами 25/45-річного віку, про необхідність найближчим часом вклеювання фотографії у паспорт. На забудьте завітати до відділення Forward Bank для актуалізації своїх даних та документального підтвердження наявності змін у них! Сподіваємося на розуміння!
1. Последний раз был в отделении в апреле этого года. 2. На момент посещения отделения мне уже было 30 лет и фотография была актуальна (в 25 лет с соответствующим штампом в паспорте). 3. Какую Вам надо актуальную информацию, если за 4 месяца ничего не поменялось?
Support BForward написав:Ви також могли отримати такого листа, як нагадування, у разі досягнення Вами 25/45-річного віку, про необхідність найближчим часом вклеювання фотографії у паспорт.
Support BForward написав: Шановний клієнте! Банк зобов’язаний забезпечувати актуалізацію даних про клієнта з метою виконання вимог діючого законодавства України з питань фінансового моніторингу. Якщо відбулося вклеювання фотографії до паспорта громадянина України при досягненні Вами 25/45-річного віку, Ви могли отримати листа про необхідність надання до банку актуальних документів. Завітайте, будь ласка, до відділення Forward Bank для актуалізації своїх даних!
Ви також могли отримати такого листа, як нагадування, у разі досягнення Вами 25/45-річного віку, про необхідність найближчим часом вклеювання фотографії у паспорт. На забудьте завітати до відділення Forward Bank для актуалізації своїх даних та документального підтвердження наявності змін у них! Сподіваємося на розуміння!
Тоже получила такое. Фотография вклеена своевременно почти 5 лет назад, банк после этого посещался неоднократно, в том числе с целью обновления данных