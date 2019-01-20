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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4934493549364937

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 489
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
95
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
108
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 489
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 19:26

Re: Форвард Банк Forward Bank

звонили из банка, предлагали грн депо под 12%.
я на сайте таких ставок не нашел. что за развод?)
Andey
 
Повідомлень: 1149
З нами з: 18.02.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 47 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 20:10

Andey акция с текущими счетами - это не развод.
lloydbanksua
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Повідомлень: 781
З нами з: 22.04.20
Подякував: 30 раз.
Подякували: 76 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 21:10

  Andey написав:звонили из банка, предлагали грн депо под 12%.
я на сайте таких ставок не нашел. что за развод?)


навіть більше
8.6% + 3.85% (на рік)
+++
https://www.forward-bank.com/deposits/d ... /bonus.pdf

+++ до кінця серпня
greenozon
 
Повідомлень: 11652
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 896 раз.
 
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  #<1 ... 4934493549364937
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