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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 сер, 2021 19:26
звонили из банка, предлагали грн депо под 12%.
я на сайте таких ставок не нашел. что за развод?)
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Andey
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Додано: Чет 05 сер, 2021 20:10
Andey акция с текущими счетами - это не развод.
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Додано: Чет 05 сер, 2021 21:10
Andey написав:
звонили из банка, предлагали грн депо под 12%.
я на сайте таких ставок не нашел. что за развод?)
навіть більше
8.6% + 3.85% (на рік)
+++https://www.forward-bank.com/deposits/d ... /bonus.pdf
+++ до кінця серпня
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greenozon
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