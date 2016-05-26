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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4936493749384939

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 489
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
95
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
108
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 489
Повідомлення Додано: Суб 07 сер, 2021 20:42

  Scotch написав:Напишу пару слов.Пытался оформить в отделении пенсионную карту,сказали оформление будет длиться 1.5 часа,какая-то новая программу у них,поэтому так долго.Так и не оформил.Вообщем,что сказать,нельзя так работать.Форвард явно экономит на программистах.Когда,к примеру,будет возможен обмен валюты онлайн?Не видно даже не горизонте... :!:

У них эта ерунда со среды. КЦ пригласили для оформления кредитки к своим представителям в городе, а там такая же история: то программа не работает, то они не знают как работать в новой программе.
velvet
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 сер, 2021 21:17

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Goodman написав:Интересует во что обходиться банку СЕП

Перевод до 5 000 грн. включительно стоит 35 коп.,
от 5 000,01 до 100 000,00 грн. - 1,20 грн.
свыше 100 000,01 - 10 грн.

Плюс абонплата 4 100 грн. в месяц

https://bank.gov.ua/files/EDBO/Tariffs_EDBO_SEP.pdf
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 15:53

  Aps написав:
super_mohito написав:у меня и кредитного лимита такого нет,сколько я снял
личные средства всегда был 0%, что за кидалово


Так может просто пока заблокировало. Проведется по счету тогда и понятнее будет.


обычно когда это проходит? воскресенье, до сих пир "заблокированные" как выговорите не вернули, навное то уже все
super_mohito
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 16:08

Подождите до обеда понедельника
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 08:50

  super_mohito написав:
  Aps написав:
super_mohito написав:у меня и кредитного лимита такого нет,сколько я снял
личные средства всегда был 0%, что за кидалово


Так может просто пока заблокировало. Проведется по счету тогда и понятнее будет.


обычно когда это проходит? воскресенье, до сих пир "заблокированные" как выговорите не вернули, навное то уже все

Якщо влізли в кредліміт, то краще виведіть тягнучкою р2р картку в плюс.
kreuz
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 10:43

Re: Форвард Банк Forward Bank

напомните плиз , актуальные проц. ставки :
по кредитке - свои и по дебетке 15+ ...
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 11:29

  lincoln2 написав:напомните плиз , актуальные проц. ставки :
по кредитке - свои и по дебетке 15+ ...

Прошу пана, скопіював для Вас із додатку за дебеткою:
100,00 Грн - 15%
15 000,01 Грн - 8,5%
300 000,01 Грн - 4,5%

За кредиткою:
100,00 Грн - 8,5%
kreuz
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