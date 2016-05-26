Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 сер, 2021 20:42
Scotch написав:
Напишу пару слов.Пытался оформить в отделении пенсионную карту,сказали оформление будет длиться 1.5 часа,какая-то новая программу у них,поэтому так долго.Так и не оформил.Вообщем,что сказать,нельзя так работать.Форвард явно экономит на программистах.Когда,к примеру,будет возможен обмен валюты онлайн?Не видно даже не горизонте...
У них эта ерунда со среды. КЦ пригласили для оформления кредитки к своим представителям в городе, а там такая же история: то программа не работает, то они не знают как работать в новой программе.
velvet
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Додано: Суб 07 сер, 2021 21:17
Goodman написав:
Интересует во что обходиться банку СЕП
Перевод до 5 000 грн. включительно стоит 35 коп.,
от 5 000,01 до 100 000,00 грн. - 1,20 грн.
свыше 100 000,01 - 10 грн.
Плюс абонплата 4 100 грн. в месяц
https://bank.gov.ua/files/EDBO/Tariffs_EDBO_SEP.pdf
Bosstone
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Додано: Нед 08 сер, 2021 15:53
Aps написав: super_mohito написав:у меня и кредитного лимита такого нет,сколько я снял личные средства всегда был 0%, что за кидалово
Так может просто пока заблокировало. Проведется по счету тогда и понятнее будет.
обычно когда это проходит? воскресенье, до сих пир "заблокированные" как выговорите не вернули, навное то уже все
super_mohito
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Додано: Нед 08 сер, 2021 16:08
Подождите до обеда понедельника
korzviktor20
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Додано: Пон 09 сер, 2021 08:50
super_mohito написав: Aps написав: super_mohito написав:у меня и кредитного лимита такого нет,сколько я снял личные средства всегда был 0%, что за кидалово
Так может просто пока заблокировало. Проведется по счету тогда и понятнее будет.
обычно когда это проходит? воскресенье, до сих пир "заблокированные" как выговорите не вернули, навное то уже все
Якщо влізли в кредліміт, то краще виведіть тягнучкою р2р картку в плюс.
kreuz
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Додано: Пон 09 сер, 2021 10:43
напомните плиз , актуальные проц. ставки :
по кредитке - свои и по дебетке 15+ ...
lincoln2
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Додано: Пон 09 сер, 2021 11:29
lincoln2 написав:
напомните плиз , актуальные проц. ставки :
по кредитке - свои и по дебетке 15+ ...
Прошу пана, скопіював для Вас із додатку за дебеткою:
100,00 Грн - 15%
15 000,01 Грн - 8,5%
300 000,01 Грн - 4,5%
За кредиткою:
100,00 Грн - 8,5%
kreuz
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Додано: Пон 09 сер, 2021 23:14
Що це за сервіс? Порадив людям відкрити карти, так їм сьогодні у відділенні відмовили, сказали, що оновлюється програма.
Банк, який не відкриває рахунки.
Rainbow
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