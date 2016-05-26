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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 сер, 2021 10:32
Воно канешно не мішає, але цікаво...
На пенс карті 2000. Приват не дає стільки, по одній. Після зняття 1-ї тищі показує залишок 1012.05, після другою - 0.0. Що воно таке?
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chipmunk
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Додано: Вів 10 сер, 2021 13:58
chipmunk написав:
Воно канешно не мішає, але цікаво...
На пенс карті 2000. Приват не дає стільки, по одній. Після зняття 1-ї тищі показує залишок 1012.05, після другою - 0.0. Що воно таке?
40 гривен холдить після зняття кожної тисячі...
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jay2004
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Додано: Вів 10 сер, 2021 14:12
Таких проблем с выпуском карт я не помню ни в одном банке.Не солидно как-то...
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Scotch
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Додано: Вів 10 сер, 2021 19:07
Scotch написав:
Таких проблем с выпуском карт я не помню ни в одном банке.Не солидно как-то...
Тут очень многое, не так как в других банках
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korzviktor20
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Додано: Сер 11 сер, 2021 15:20
Scotch написав:
Таких проблем с выпуском карт я не помню ни в одном банке.Не солидно как-то...
но думаю за 15% в конечном итоге на такие "неподобства" можно и забить🐣
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Митяйка
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Додано: Сер 11 сер, 2021 15:38
Митяйка написав: Scotch написав:
Таких проблем с выпуском карт я не помню ни в одном банке.Не солидно как-то...
но думаю за 15% в конечном итоге на такие "неподобства" можно и забить🐣
160 гривен в месяц, серьезные деньги..)
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korzviktor20
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Додано: Сер 11 сер, 2021 15:45
korzviktor20 написав: Митяйка написав: Scotch написав:
Таких проблем с выпуском карт я не помню ни в одном банке.Не солидно как-то...
но думаю за 15% в конечном итоге на такие "неподобства" можно и забить🐣
160 гривен в месяц, серьезные деньги..)
Это у Вас. У кого-то по две дебетки, а ещё у многих депозитки остались. Ну и плюс родственники.
Нормально выходит.
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Фантом
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Додано: Сер 11 сер, 2021 15:55
Фантом написав: korzviktor20 написав:
[quote="5278323:Митяйка"
Это у Вас. У кого-то по две дебетки, а ещё у многих депозитки остались. Ну и плюс родственники.
Нормально выходит.
У меня хорошая память.я не доверяю банку форвард.
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korzviktor20
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