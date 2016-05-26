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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4937493849394940

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 490
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
95
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
95
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
109
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 490
Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 10:32

Re: Форвард Банк Forward Bank

Воно канешно не мішає, але цікаво...
На пенс карті 2000. Приват не дає стільки, по одній. Після зняття 1-ї тищі показує залишок 1012.05, після другою - 0.0. Що воно таке?
chipmunk
 
Повідомлень: 8728
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 13:58

  chipmunk написав:Воно канешно не мішає, але цікаво...
На пенс карті 2000. Приват не дає стільки, по одній. Після зняття 1-ї тищі показує залишок 1012.05, після другою - 0.0. Що воно таке?


40 гривен холдить після зняття кожної тисячі...
jay2004
 
Повідомлень: 2896
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Подякували: 338 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 14:12

Таких проблем с выпуском карт я не помню ни в одном банке.Не солидно как-то...
Scotch
 
Повідомлень: 915
З нами з: 01.08.10
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 19:07

  Scotch написав:Таких проблем с выпуском карт я не помню ни в одном банке.Не солидно как-то...

Тут очень многое, не так как в других банках
korzviktor20
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Повідомлень: 22
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 15:20

  Scotch написав:Таких проблем с выпуском карт я не помню ни в одном банке.Не солидно как-то...
но думаю за 15% в конечном итоге на такие "неподобства" можно и забить🐣
Митяйка
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Повідомлень: 62
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 15:38

  Митяйка написав:
  Scotch написав:Таких проблем с выпуском карт я не помню ни в одном банке.Не солидно как-то...
но думаю за 15% в конечном итоге на такие "неподобства" можно и забить🐣

160 гривен в месяц, серьезные деньги..)
korzviktor20
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Повідомлень: 22
З нами з: 12.05.21
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 15:45

  korzviktor20 написав:
  Митяйка написав:
  Scotch написав:Таких проблем с выпуском карт я не помню ни в одном банке.Не солидно как-то...
но думаю за 15% в конечном итоге на такие "неподобства" можно и забить🐣

160 гривен в месяц, серьезные деньги..)

Это у Вас. У кого-то по две дебетки, а ещё у многих депозитки остались. Ну и плюс родственники. :D Нормально выходит.
Фантом
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Повідомлень: 2315
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 15:55

  Фантом написав:
  korzviktor20 написав:[quote="5278323:Митяйка"
Это у Вас. У кого-то по две дебетки, а ещё у многих депозитки остались. Ну и плюс родственники. :D Нормально выходит.

У меня хорошая память.я не доверяю банку форвард.
korzviktor20
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  #<1 ... 4937493849394940
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