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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 сер, 2021 18:16
unicdima написав:
Хто в курсі акції з Сільпо? Я в Сільпо не зареєстрований тому не знаю, що з тими 10000 балами потім робити, зрозумілого пояснення не знайшов.
Тратить на покупки в Сильпо.
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