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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4938493949404941

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 491
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
95
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
109
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 491
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 18:16

  unicdima написав:Хто в курсі акції з Сільпо? Я в Сільпо не зареєстрований тому не знаю, що з тими 10000 балами потім робити, зрозумілого пояснення не знайшов.

Тратить на покупки в Сильпо.
lloydbanksua
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