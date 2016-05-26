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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4938493949404941

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 491
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
95
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
109
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 491
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 18:16

  unicdima написав:Хто в курсі акції з Сільпо? Я в Сільпо не зареєстрований тому не знаю, що з тими 10000 балами потім робити, зрозумілого пояснення не знайшов.

Тратить на покупки в Сильпо.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 19:15

Re: Форвард Банк Forward Bank

lloydbanksua написав:
  unicdima написав:Хто в курсі акції з Сільпо? Я в Сільпо не зареєстрований тому не знаю, що з тими 10000 балами потім робити, зрозумілого пояснення не знайшов.

Тратить на покупки в Сильпо.
В Сильпо 10000 баллов- это 100грн. Можно использовать каждый квартал. Много лет покупаю в Сильпо- ещё ни разу свыше 1250грн. не покупал. Покупаю исключительно акционное и хлеб. В др гипермаркете - 1000-1500 легко за раз. Там тоже есть 5% за оплату приложением.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 19:22

  unicdima написав:Хто в курсі акції з Сільпо?
Я в Сільпо не зареєстрований тому не знаю, що з тими 10000 балами потім робити, зрозумілого пояснення не знайшов.


традиційно Сільпо та його акції обговорюють на гілці банку Восток - Банк Восток
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 22:48

  greenozon написав:традиційно Сільпо та його акції обговорюють на гілці банку Восток - Банк Восток

Це акція від Форвард, Сільпо та мастеркарт.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 22:50

  lel написав:Тратить на покупки в Сильпо.
В Сильпо 10000 баллов- это 100грн. Можно использовать каждый квартал. Много лет покупаю в Сильпо- ещё ни разу свыше 1250грн. не покупал. Покупаю исключительно акционное и хлеб. В др гипермаркете - 1000-1500 легко за раз. Там тоже есть 5% за оплату приложением.[/quote]
Нарешті хтось нормально пояснив.
А бали не треба на бонуси міняти?
unicdima
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