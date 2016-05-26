Тратить на покупки в Сильпо.
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Додано: Сер 11 сер, 2021 18:16
Додано: Сер 11 сер, 2021 19:15
Re: Форвард Банк Forward Bank
В Сильпо 10000 баллов- это 100грн. Можно использовать каждый квартал. Много лет покупаю в Сильпо- ещё ни разу свыше 1250грн. не покупал. Покупаю исключительно акционное и хлеб. В др гипермаркете - 1000-1500 легко за раз. Там тоже есть 5% за оплату приложением.
Додано: Сер 11 сер, 2021 19:22
традиційно Сільпо та його акції обговорюють на гілці банку Восток - Банк Восток
Додано: Сер 11 сер, 2021 22:48
Це акція від Форвард, Сільпо та мастеркарт.
Додано: Сер 11 сер, 2021 22:50
В Сильпо 10000 баллов- это 100грн. Можно использовать каждый квартал. Много лет покупаю в Сильпо- ещё ни разу свыше 1250грн. не покупал. Покупаю исключительно акционное и хлеб. В др гипермаркете - 1000-1500 легко за раз. Там тоже есть 5% за оплату приложением.[/quote]
Нарешті хтось нормально пояснив.
А бали не треба на бонуси міняти?
Додано: Сер 11 сер, 2021 23:28
Re: Форвард Банк Forward Bank
В конце месяца баллы превращаются (100:1) автоматом в бонусные грн и ими можно автоматом или по просьбе кассиру оплатить покупку.
Шобы это все работало нуна завести экк у Сільпо, для этого достаточно установить апликуху на смарт и привязать экк к мабиле.
Изучайте
А вааще эту акцию проводит Мастеркард, т.е. годится любая карта от Мастера.
Но я бы на вашем месте посмотрел в сторону Востока и Б̶В̶Р̶ Бобра.
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