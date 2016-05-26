Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 сер, 2021 13:27
lel я предкам отдаю, их тяжело уговорить на кешбек и все такое
omb
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Додано: Чет 12 сер, 2021 13:29
lel написав:
Куда девать сертификаты? Назад принимают?
Хороший вопрос, думаю ими можна на кассе Сильпо рассчитыватся за товар.
Еще где узнать строк действия сертифыкатов? Что то в додатку Сильпо нет такой информации...
joik
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Додано: Чет 12 сер, 2021 13:57
Amethyst написав:
Ну я ж настоятельно рекомендую завести себе БВР.
Там делов на 15 мин: установить апликуху и забежать за картой в Жастин.
И сразу уже будет автоматом и экк у Сільпе
Потом понаподвязывать у МастерПасс сильпошого телепона кучу Мастеров и лупить по 100грн бонусов
А что такое БВР? И есть ли какое-то преимущество по сравнению с укрсибовской картой с кешбеком 5%?
Boundless
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Додано: Чет 12 сер, 2021 14:24
Boundless написав:
А что такое БВР? И есть ли какое-то преимущество по сравнению с укрсибовской картой с кешбеком 5%?
https://bvr.com.ua/
-- необанк от Востока
никаких преимуществ, просто другой банк, юзаю взашей обоих
дуйте на ветку
Банк Восток
Amethyst
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Чет 12 сер, 2021 12:55 cohan