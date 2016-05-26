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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 сер, 2021 13:29
Додано: Чет 12 сер, 2021 13:57
Re: Форвард Банк Forward Bank
А что такое БВР? И есть ли какое-то преимущество по сравнению с укрсибовской картой с кешбеком 5%?
Додано: Чет 12 сер, 2021 14:24
Re: Форвард Банк Forward Bank
никаких преимуществ, просто другой банк, юзаю взашей обоих
дуйте на ветку Банк Восток
Додано: Чет 12 сер, 2021 20:48
Re: Форвард Банк Forward Bank
Не раз в квартал . а по графику.
последние перевод на живие деньги бил 01-08-2021, т е ети 100 грн заморозяться на близжайшие 3 месяца. Если постоянно тариться в Сильпо - то да , хорошая добавка.
Но если Ви новий клиент, то стоит ли проедать 1250 грн по завишенним ценам , когда такой же товар в АТБ - однозначно дешевле.
Сильпо только годиться для акций , например - ЦИНА ТИЖНЯ, било масло по 49,9, тогда как в обичном порядке оно у них 59,99. Порой бивает в моб приложение прилетает скидка на 2 недели на определенний товар - мне вот прилетело -15% на сахар.
Ощутимая економия.
Додано: П'ят 13 сер, 2021 09:21
Ну шо, теперь шановне товарыство гасится здесь только в РД и если РД - выходной, то в ближайший раб. день после РД?
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