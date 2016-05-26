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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4939494049414942

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 491
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
95
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
109
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
67
Всього голосів : 491
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 13:27

lel я предкам отдаю, их тяжело уговорить на кешбек и все такое
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 13:29

  lel написав:Куда девать сертификаты? Назад принимают?


Хороший вопрос, думаю ими можна на кассе Сильпо рассчитыватся за товар.
Еще где узнать строк действия сертифыкатов? Что то в додатку Сильпо нет такой информации...
joik
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 13:57

Re: Форвард Банк Forward Bank

Amethyst написав:Ну я ж настоятельно рекомендую завести себе БВР.
Там делов на 15 мин: установить апликуху и забежать за картой в Жастин.
И сразу уже будет автоматом и экк у Сільпе
Потом понаподвязывать у МастерПасс сильпошого телепона кучу Мастеров и лупить по 100грн бонусов :)


А что такое БВР? И есть ли какое-то преимущество по сравнению с укрсибовской картой с кешбеком 5%?
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 14:24

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Boundless написав:А что такое БВР? И есть ли какое-то преимущество по сравнению с укрсибовской картой с кешбеком 5%?

https://bvr.com.ua/ -- необанк от Востока
никаких преимуществ, просто другой банк, юзаю взашей обоих
дуйте на ветку Банк Восток
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 20:48

Re: Форвард Банк Forward Bank

  unicdima написав:В Сильпо 10000 баллов- это 100грн. Можно использовать каждый квартал. Много лет покупаю в Сильпо- ещё ни разу свыше 1250грн. не покупал.


Не раз в квартал . а по графику.
последние перевод на живие деньги бил 01-08-2021, т е ети 100 грн заморозяться на близжайшие 3 месяца. Если постоянно тариться в Сильпо - то да , хорошая добавка.
Но если Ви новий клиент, то стоит ли проедать 1250 грн по завишенним ценам , когда такой же товар в АТБ - однозначно дешевле.
Сильпо только годиться для акций , например - ЦИНА ТИЖНЯ, било масло по 49,9, тогда как в обичном порядке оно у них 59,99. Порой бивает в моб приложение прилетает скидка на 2 недели на определенний товар - мне вот прилетело -15% на сахар.
Ощутимая економия.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 09:21

Ну шо, теперь шановне товарыство гасится здесь только в РД и если РД - выходной, то в ближайший раб. день после РД?
Striker
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