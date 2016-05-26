Amethyst написав:Ну я ж настоятельно рекомендую завести себе БВР. Там делов на 15 мин: установить апликуху и забежать за картой в Жастин. И сразу уже будет автоматом и экк у Сільпе Потом понаподвязывать у МастерПасс сильпошого телепона кучу Мастеров и лупить по 100грн бонусов
А что такое БВР? И есть ли какое-то преимущество по сравнению с укрсибовской картой с кешбеком 5%?
unicdima написав:В Сильпо 10000 баллов- это 100грн. Можно использовать каждый квартал. Много лет покупаю в Сильпо- ещё ни разу свыше 1250грн. не покупал.
Не раз в квартал . а по графику. последние перевод на живие деньги бил 01-08-2021, т е ети 100 грн заморозяться на близжайшие 3 месяца. Если постоянно тариться в Сильпо - то да , хорошая добавка. Но если Ви новий клиент, то стоит ли проедать 1250 грн по завишенним ценам , когда такой же товар в АТБ - однозначно дешевле. Сильпо только годиться для акций , например - ЦИНА ТИЖНЯ, било масло по 49,9, тогда как в обичном порядке оно у них 59,99. Порой бивает в моб приложение прилетает скидка на 2 недели на определенний товар - мне вот прилетело -15% на сахар. Ощутимая економия.
unicdima написав:В Сильпо 10000 баллов- это 100грн. Можно использовать каждый квартал. Много лет покупаю в Сильпо- ещё ни разу свыше 1250грн. не покупал.
Не раз в квартал . а по графику. последние перевод на живие деньги бил 01-08-2021, т е ети 100 грн заморозяться на близжайшие 3 месяца. Если постоянно тариться в Сильпо - то да , хорошая добавка. Но если Ви новий клиент, то стоит ли проедать 1250 грн по завишенним ценам , когда такой же товар в АТБ - однозначно дешевле. Сильпо только годиться для акций , например - ЦИНА ТИЖНЯ, било масло по 49,9, тогда как в обичном порядке оно у них 59,99. Порой бивает в моб приложение прилетает скидка на 2 недели на определенний товар - мне вот прилетело -15% на сахар. Ощутимая економия.
циной тижня только и живем что-то красной рыбки давно не было, все лето, как понимаю но когда есть - с лихвой 2-3 кило эту тыщу отобьют